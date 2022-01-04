ВИДЕО! ⟩ Встречали? Маардуская ворона полюбила кататься на автобусах

На видео видно, как ворона спокойно передвигается по автобусу и даже сидит на сиденьях. В комментариях люди пишут, что периодически ее встречают и гладят, хотя она может и прикусить.

«Это местный Андрюха, тепло любит. Лишь бы вернулся обратно в Маарду, здесь он все знает», - пишет один из комментаторов.

«Предлагаю его в мэры выдвинуть! Самый популярный в Маарду», - пишет другой.

«Так вот она какая умница, Клара… вместе со мной на лавочке на остановке сидела, решила все-таки на следующем поехать», - пишет еще один комментатор.