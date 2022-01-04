С глаз долой: какие вещи в доме стоит спрятать от гостей, чтобы не навлечь беды

Шкатулку с драгоценностями, банковские карты и документы стоит скрыть от посторонних по многим причинам. Начиная с того, что проснувшаяся жадность может толкнуть гостей на воровство, и заканчивая тем, что зависть и негативные мысли задержатся в доме и повлияют на самочувствие его обитателей.

Лекарства также не стоит оставлять на видном месте, поскольку их вид зачастую вызывает у людей чувства жалости и сострадания, а иногда и злорадство, что отразится на больном не лучшим образом. Закрепившийся же в голове гостей образ немощного человека может в будущем испортить их отношение к вам, а также передаться другим людям в ходе обсуждений. Такие ассоциации не нужны никому.

Вопреки распространенной привычке показывать старые фотографии все же не стоит. Недоброжелатели могут украсть ваши снимки и навести на них сглаз или приворот. Потому чужих людей стоит держать подальше от семейных альбомов. Фото в рамках же можно оставить на видных местах — их украсть крайне проблематично.

Религиозные предметы, а также различные талисманы и обереги — предметы исключительно личные. Напоказ их выставлять не стоит ни в коем случае. Это может не только породить неприятные споры с гостями иной веры, но и закрепить на важных для вас вещах черную энергию злости.