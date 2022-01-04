Вт, 4.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Послепраздничные «заботы»: что делать с бесполезными подарками?

Женщине не понравился подарок. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Время дарить рождественские или новогодние подарки - особенно приятный момент для многих. Однако, к несчастью, суровая реальность показывает, что не все дары одинаково доставляют удовольствие. Иногда они даже могут стать обузой.

На каждое Рождество или Новый год мы, помимо действительно желаемых вещей, получаем и те подарки, которые не приносят нам радости или не могут быть использованы - из-за аллергии, образа жизни, а иногда - из-за невозможности вписать конкретный предмет в домашний интерьер. Что же с ними делать? Мы собрали для вас четыре способа!

Обменять

Если близкие купили вам дорогой подарок, вместе с ним иногда дарят и чек - при необходимости товар можно обменять, передает RUS TVNET.

Продать

Подарок чаще всего - новый продукт, поэтому продать его не должно составить труда. Неудачные подарки можно продавать на eBay или даже в социальных сетях. После этого можно приобрести то, что вы действительно хотите.

Переподарить

Может быть, среди ваших близких есть тот, кому очень пригодился бы ненужный вам подарок? Так можно одним выстрелом и избавиться от ненужного, и порадовать другого!

Пожертвовать

Принесите радость тем, кому приходится нелегко. Жертвуйте подарки в специальные пункты сбора пожертвований в супермаркетах, Красном Кресте или отнесите в приюты для бездомных или животных. Кто-то обязательно оценит ваш подарок и с удовольствием им воспользуется.

НАВЕРХ
Back