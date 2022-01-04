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Шаг за шагом: жареная картошка в стиле Lido

ФОТО: Privātais arhīvs

В вопросе жареной картошки вкусы разные, но одним из эталонов уже десятилетиями, несомненно, является картофель из Lido. Один раз попробовав, определенно захочется повторить и сделать такой же картофель дома.

Как рассказала порталу Receptes.lv его читательница Наталия Новикова, в результате эксперимента ей удалось расшифровать хитрости мастеров Lido, пишет RUS TVNET.

Приводим советы Наталии по приготовлению превосходной жареной картошки: 

1. Очистите картофель, нарежьте ровной соломкой. В большом количестве воды промойте картофель, чтобы отделить крахмал. 

2. Выложите картофель на полотенце, чтобы вода стекла и картошка полностью высохла. 

3. Наливаем в сковороду масло, чтобы поверхность была полностью в нем. Желательно выбрать масло, предназначенное для жарки при высокой температуре - например, рафинированное рапсовое масло.

4. На разогретое масло выкладываем картофельную соломку и жарим, пока нижняя часть не станет коричневатой. Крышкой закрывать не надо, и не следует в это время перемешивать картофель. Важно, чтобы картофеля не было слишком много, чтобы было легче мешать и соломка стала более хрустящей. 

5. Переворачиваем картофель на вторую сторону и жарим практически до готовности. Не перемешиваем! Примерно за 5 минут до конца добавляем мелко нарезанный лук, перемешиваем, посыпаем солью и перцем. Никаких других специй не нужно!

6. Жарим еще 5 минут, все перемешиваем - до готовности лука. Посыпаем укропом, и можно подавать на стол. 

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