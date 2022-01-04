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ЧУДНОЕ ВИДЕО ⟩ Любовь всегда побеждает: бабушка и дедушка эстонской певицы отпраздновали золотую свадьбу

Грете Пайа ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees

Певица Грета Пайя поделилась мыслями о любви в соцсетях. «Но какого цвета любовь, кто знает? Похоже, мои бабушка и дедушка знают, потому что 50-летний брак - это уже класс», - заявила она.

Певица признала, что, конечно, их путь был полон не только радости, цветов и счастья, но и слез, были поражения и победы, плач и смех, разочарование и прощение. «Но самое главное, что всегда есть общее решение проблем и забот. Они много работали для достижения общей цели и смогли ценить и сохранять то, что действительно важно в жизни. Любовь всегда побеждает», - объяснила Пайа.

Она добавила, что безмерно благодарна за таких бабушку и дедушку. «Ценности и пример, который мои бабушка и дедушка подали мне, бесценны», - признала Грете.

Певица родом с Сааремаа также показала прекрасные моменты, когда ее бабушка и дедушка праздновали золотую свадьбу.

Смотрите видео!

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