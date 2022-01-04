ЧУДНОЕ ВИДЕО ⟩ Любовь всегда побеждает: бабушка и дедушка эстонской певицы отпраздновали золотую свадьбу

Певица признала, что, конечно, их путь был полон не только радости, цветов и счастья, но и слез, были поражения и победы, плач и смех, разочарование и прощение. «Но самое главное, что всегда есть общее решение проблем и забот. Они много работали для достижения общей цели и смогли ценить и сохранять то, что действительно важно в жизни. Любовь всегда побеждает», - объяснила Пайа.