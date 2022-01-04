ФОТО И ВИДЕО ⟩ Собачья мода завоевывает сердца жителей Эстонии

Обо всех тонкостях выбора одежды для песиков нам рассказали руководитель Pet City Tähesaju Виктория Заводовска и ассистент ветеринара клиники Pet City Василина Савинова.



— Как определить, насколько тепло нужно одевать щенка или взрослую собаку?

Василина Савинова: Зависит от того, какой у нее подшёрсток, какая это порода и насколько она активна на улице. Если собака активная, то надобности ее утеплять, скорее, не будет. Если же при выходе на улицу собака в основном сидит, или у вас порода маленьких размеров, то нужно одевать.



— Какие костюмы лучше всего защитят собаку от дождя и непогоды?



Василина: Здесь подойдут комбинезоны, которые могут быть использованы как дождевики, и при этом они будут сохранять тепло. Например, у нас в продаже есть скандинавские бренды Hurta или Rukka – они хороши для погоды наших широт. В них есть внутренняя подкладка из флиса или синтипона для утепления, а материал, в свою очередь, не пропускает влаги.



Виктория Заводовска: Есть жилетки и свитера, предназначенные для зимы. Как мы кутаемся в кофты от холода, точно также собак, которые мёрзнут, необходимо согревать как в квартире, так и при выходе на улицу. Цель жилетки – быть уверенным, что собака не замерзнет в сильный мороз. Жилетку стоит одеть под комбинезон. А при домашней носке, собаке будет комфортно, если дома не очень тепло.

Размеры

«Линейка размеров у нас широкая. Самые маленькие это 20-25 сантиметров, а самые большие – 90 сантиметров. Последние вы вполне можете попробовать надеть на себя! Думаю, будет как раз», – шутит Виктория.



Гедонисты и их питомцы

Для самых замороченных владельцев и их модных любимцев есть тематические наряды на Рождество и Хеллоуин. «Например, есть рождественские модели от известного французского бренда Milk&Pepper. Также они выпускают оригинальные шлейки для собак», – говорит Виктория.



Более того, есть даже утренние халаты для собак, которые они «смогут накинуть», выходя из ванны.

Цена вопроса

Цены на собачьи наряды разнятся. Актуальные в зимний сезон куртки стоят от 40 до 90 евро. А вот летнюю одежду можно купить гораздо дешевле. Помимо одежды продается и обувь по цене от 25 до 45 евро. Она служит для того, чтобы защищать лапы от реагентов.

Одеваем питомца

Главное сначала определиться, для какой цели собаке одежда. Если для защиты от дождя или грязи, то такая одежка будет полезна всем: и крупным, и мелким породам. Дома придется только постирать дождевик, а не мыть собаку целиком.