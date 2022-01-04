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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Собачья мода завоевывает сердца жителей Эстонии

Вы даже не представляете, насколько широкий ассортимент всевозможных моделей одежды и аксессуаров представлен для наших четвероногих друзей: от гламурных шубок до функциональных комбинезонов для активного отдыха. Мы отправились в магазин Pet City, чтобы узнать, как правильно одеть свою собаку, особенно, когда на улице минусовая температура.

Обо всех тонкостях выбора одежды для песиков нам рассказали руководитель Pet City Tähesaju Виктория Заводовска и ассистент ветеринара клиники Pet City Василина Савинова.

— Как определить, насколько тепло нужно одевать щенка или взрослую собаку?

Василина Савинова: Зависит от того, какой у нее подшёрсток, какая это порода и насколько она активна на улице. Если собака активная, то надобности ее утеплять, скорее, не будет. Если же при выходе на улицу собака в основном сидит, или у вас порода маленьких размеров, то нужно одевать. 

— Какие костюмы лучше всего защитят собаку от дождя и непогоды? 

Василина: Здесь подойдут комбинезоны, которые могут быть использованы как дождевики, и при этом они будут сохранять тепло. Например, у нас в продаже есть скандинавские бренды Hurta или Rukka – они хороши для погоды наших широт. В них есть внутренняя подкладка из флиса или синтипона для утепления, а материал, в свою очередь, не пропускает влаги.

Виктория Заводовска: Есть жилетки и свитера, предназначенные для зимы. Как мы кутаемся в кофты от холода, точно также собак, которые мёрзнут, необходимо согревать как в квартире, так и при выходе на улицу. Цель жилетки – быть уверенным, что собака не замерзнет в сильный мороз. Жилетку стоит одеть под комбинезон. А при домашней носке, собаке будет комфортно, если дома не очень тепло. 

Размеры 

«Линейка размеров у нас широкая. Самые маленькие это 20-25 сантиметров, а самые большие – 90 сантиметров. Последние вы вполне можете попробовать надеть на себя! Думаю, будет как раз», – шутит Виктория. 


Гедонисты и их питомцы

Для самых замороченных владельцев и их модных любимцев есть тематические наряды на Рождество и Хеллоуин. «Например, есть рождественские модели от известного французского бренда Milk&Pepper. Также они выпускают оригинальные шлейки для собак», – говорит Виктория.

Более того, есть даже утренние халаты для собак, которые они «смогут накинуть», выходя из ванны.

Цена вопроса

Цены на собачьи наряды разнятся. Актуальные в зимний сезон куртки стоят от 40 до 90 евро. А вот летнюю одежду можно купить гораздо дешевле. Помимо одежды продается и обувь по цене от 25 до 45 евро. Она служит для того, чтобы защищать лапы от реагентов.

Одеваем питомца

Главное сначала определиться, для какой цели собаке одежда. Если для защиты от дождя или грязи, то такая одежка будет полезна всем: и крупным, и мелким породам. Дома придется только постирать дождевик, а не мыть собаку целиком.

Если у вас гладкошерстная порода (или вообще без шерсти), то при низкой температуре стоит надеть на нее комбинезон с флисом или синтепоном. Но если ваш пес носится всю прогулку по сугробам и сидеть у вашей ноги он никогда и не собирался, то одежда ему не нужна, она только будет мешать при такой активности.

При выборе одежды для питомца важен материал. К примеру, непромокаемая клеенчатая ткань будет неудобна для собак с длинной шерстью – шерсть будет преть и скатываться. Поэтому берите накидки с подкладкой.

Важно, чтобы одежда не болталась, но в то же время не сковывала движения собаки. Если ваш активный пес на прогулке отказывается бегать за мячиком, возможно, причина в неудобной одежде.

Если вы точно знаете, что в месте вашей прогулки есть посыпки реагентами, то не лишним будет купить вашему питомцу обувь, бахилы или намазать лапы перед прогулкой средством, в состав которого входит воск. 

Щенков гладкошерстных пород в морозную погоду лучше одеть, соблюдая все требования к одежде: сезонность, удобство и экологичность. Но стоит помнить, что даже со щенками холодолюбивых пород не нужно гулять долго – более получаса за одну прогулку. Лучше выходить 5-6 раз в день на короткие промежутки по 10-15 минут, чтобы собака точно не простудилась.

Хотя легкая накидка может понадобиться даже длинношерстным бобикам, снапам и цезарям – она предотвратит намерзание снега и образование колтунов. А вот вязаная одежда не слишком удачный вариант для длинношерстных собак: шерсть сбивается до невозможности!

Новости из мира собачьей моды

Мир собачьей моды стремительно развивается. В последнее время даже бренды масс-маркета стали выпускать линейки одежды для собак. Например, британский River Island в конце октября прошлого года создал новую коллекцию одежду и аксессуаров для собак и их владельцев, чтобы они были одеты в одном стиле. Коллекция была распродана мгновенно. 

А в Нью-Йорке каждый год проходит показ собачьих нарядов. Платья, курточки, свитера и даже свадебные наряды от модных дизайнеров были продемонстрированы четвероногими моделями. Смотрите галерею:

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