ПРОВЕРИМ! ⟩ Эстонский астролог Ирина Соминская составила прогноз для Эстонии на 2022 год: к чему надо быть готовым?

Год начинается с давнего аспекта, он был и в прошлом году, и позапрошлом. Этот аспект символизирует бунтарский дух, нововведения, обновления, реформирование старой системы, внедрение в повседневную жизнь инноваций, новых идей, проектов, связанных с IT, с электроникой. Закончится в середине февраля.
Февраль - напряженный месяц, выразит себя через кризис власти. Это могут быть как и попытки удержать власть любой ценой, так и серьёзные перестановки в правящей верхушке.
С февраля по середину апреля, с октября и до конца года нас будет штормить. Аспект, который можно охарактеризовать как мастер иллюзий и лжи, был активным почти весь прошлый год и собирается активничать и в этом году, причём это не пассивный обман, а навязчивое «впаривание». Нужно по нескольку раз проверять приходящую информацию, чтобы избежать подтекстов и двойного дна.
9 июня вступает в силу мощный аспект, который определит наше будущее на ближайшие несколько лет. Он связан как с деструктивными, так и с конструктивными моментами. В любом случае то, что должно измениться, изменится, то, что сопротивляется изменениям, будет разрушено. Главные действующие лица - это Плутон, символизирующий атомы, мутацию, трансформацию, коллективное бессознательное, и Уран – новатор, реформист. Аспект тяготеет к революциям - гражданским и в научных открытиях, прорывам в информационных технологиях. Возможна пеформа финансовой системы, новый подход к платежам. Исходя из специфики планет, также возможно начало строительства атомной электростанции или внедрение нового альтернативного источника энергии. Интересные новости могут прийти из космоса.
С апреля по май и в декабре нас ждет интересная ситуация. Абсурдные идеи, безудержные фантазии могут найти своё воплощение. Коллектив тяготеет к идеализму, построению совершенной модели общества.
Конец апреля - середина июля - время подведение итогов, переоценка ценностей. Цикл был начат во времена экономического кризиса 2007-2008, это было время, когда ушли одни игроки, и появились абсолютно новые. Сейчас тоже возможна перестановка, и те, кто на коне сейчас, могут почувствовать угрозы и пережить потери.