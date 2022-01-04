ПРОВЕРИМ! ⟩ Эстонский астролог Ирина Соминская составила прогноз для Эстонии на 2022 год: к чему надо быть готовым?

9 июня вступает в силу мощный аспект, который определит наше будущее на ближайшие несколько лет. Он связан как с деструктивными, так и с конструктивными моментами. В любом случае то, что должно измениться, изменится, то, что сопротивляется изменениям, будет разрушено. Главные действующие лица - это Плутон, символизирующий атомы, мутацию, трансформацию, коллективное бессознательное, и Уран – новатор, реформист. Аспект тяготеет к революциям - гражданским и в научных открытиях, прорывам в информационных технологиях. Возможна пеформа финансовой системы, новый подход к платежам. Исходя из специфики планет, также возможно начало строительства атомной электростанции или внедрение нового альтернативного источника энергии. Интересные новости могут прийти из космоса.