ВАЖНО ЗНАТЬ! ⟩ Как определить развитие рака по пальцам на руках
Специалисты назвали неожиданный симптом онкологического заболевания, передает Пятый канал.
Специалисты назвали неожиданный симптом онкологического заболевания, передает Пятый канал.
Изменение формы пальцев на руках может свидетельствовать о смертельно опасном онкологическом заболевании. Речь идет о так называемом симптоме барабанных палочек, или пальцев Гиппократа, пишет британский таблоид Express.
Издание уточняет, что пальцы Гиппократа представляют собой колбовидное утолщение концевых фаланг, с характерной деформацией ногтевых пластинок в виде часовых стекол. Ткань между ногтем и костью приобретает губчатую структуру, вследствие чего при нажатии на основание ногтя возникает ощущение подвижности ногтевой пластинки.
Также сообщается, что постоянный кашель, считающийся одним из основных симптомов коронавируса, в то же время является и одним из возможных признаков рака легких. Среди других распространенных признаков смертельно опасного онкологического заболевания специалисты называют одышку, кровохаркание, потерю аппетита и веса.