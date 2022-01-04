В 2022 году США и Европу ждет крах? Пророчество Мессинга

Что касается США, то их влияние на мировой арене будет стремительно ослабевать. Страна потеряет статус сверхдержавы. Чтобы выжить, американцам придется подчиниться более влиятельным и могущественным оппонентам, пишет Tviigets.ru.

«Экономика будет приходить в упадок. Страна будет страдать из-за внутренних распрей и проблем», – высказался Мессинг.

Он отметил, что другие государства перестанут учитывать мнение США, списав их со счетов, передает «Пятый канал».