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В 2022 году США и Европу ждет крах? Пророчество Мессинга

Вольф Мессинг. ФОТО: скриншот

Вольф Мессинг предсказал, что 2022 год станет крайне неблагоприятным для Америки и Европы. По словам известного провидца, они столкнутся с очень серьезным кризисом.

Что касается США, то их влияние на мировой арене будет стремительно ослабевать. Страна потеряет статус сверхдержавы. Чтобы выжить, американцам придется подчиниться более влиятельным и могущественным оппонентам, пишет Tviigets.ru.

«Экономика будет приходить в упадок. Страна будет страдать из-за внутренних распрей и проблем», – высказался Мессинг.

Он отметил, что другие государства перестанут учитывать мнение США, списав их со счетов, передает «Пятый канал».

В Европе ситуация будет не лучше. По завершении пандемии COVID-19 страны не смогут реанимировать свою экономику. Вольф Григорьевич предрек им «падение на геополитическое дно». Причина кроется в зависимом положении дел от Америки, которую ждет крах.

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