ПРОСТО ФАНТАСТИКА! ⟩ Вы знаете, каким может быть логотип района, в котором вы живите?
Представляем вашему вниманию работы студентов Эстонской академии художеств, которые придумали альтернативные логотипы для разных микрорайонов города Таллинна.
Представляем вашему вниманию работы студентов Эстонской академии художеств, которые придумали альтернативные логотипы для разных микрорайонов города Таллинна.
Элина Кухта, студент курса BMVG18 EKA
«Этим знаком я хотела уловить первостепенное значение района и намекнуть о нем для тех, кто не задумывался над переводом. Так же с помощью шрифта я хотела показать, что район в последнее время становится все более современным, поэтому была задача сделать его более модерновым. Плюс небольшая отсылка в букве "S", которая изображает трамплин для скейтов, отсылает к тому что этот район одно из любимых мест для прогулок у подростков».
Юлия Ершова, студент EKA, медиаграфика
«Я хотела уйти от буквального значения названия Ярве – озеро, и показать одно из наиболее отличительных объектов в микрорайоне – электрическую подстанцию. В микрорайоне находятся улицы Электри, Электрони, Энергия, Алаяама, все названия имеют отношение к электроэнергии. Через букву "а" и пиктограмму электровышки проходит невидимая линия электропередачи».
Дарья Фаер, студент EKA, медиаграфика
«Этим знаком я хотела показать, что микрорайон Тондираба принадлежит природе, и не только! Тондираба – болото призрака. Хотелось сохранить прямое значение названия. Мистическое и загадочное место. Круг символизирует болото, глаз – призрака. Так же, в этом микрорайоне прорастают разные виды ягод, что свойственно болотистым местам».
Елизавета Калауд, студент BMGV18 EKA, медиаграфика
«Этим знаком я хотела передать буквальное значение микрорайона – "цветущая гopa", чтобы приезжие, как и я, понимали суть названия. В основе знака использованы простые геометрические формы: круг, треугольник и прямоугольник. Круг символизирует круговую схему района на карте, треугольник – значение "гopa" из перевода, прямоугольник – стоящие дома. В свою очередь фигуры дополнены цветочками. Синий цвет знака – это некая отсылка к национальному цветку Эстонии (синий василек)».
Алия Хакимова, студент EKA, медиаграфика
«Район Таллинна Мустамяэ славится самыми высокими соснами в городе. Также считается, что между домами в Мустамяэ самое большое количество деревьев, в сравнении с другими районами города. Именно поэтому я решила изобразить на логотипе высокие деревья. Также на логотипе присутствует панельная пятиэтажка – типичная для Мустамяэ. Хотелось передать настроение, и даже уют вечернего района, когда зажигается свет в окнах домов. Шрифт тоже выбран не случайно, данный шрифт символизирует историческую индустриальную функциональность района».
Анастасия Архипова, студент EKA, медиаграфика
«Данным знаком я хочу подчеркнуть особенность района Тискре. Так как в данном районе нет многоквартирных и высокоэтажных домов, я изобразила маленькие, уютные домики и дерево. Район Тискре состоит из частных, красивых домов и большой зеленой территории, начиная с садов во дворах и заканчивая пышными лесами. Звездочки символизируют чистое, звездное и завораживающее небо, которое приятно наблюдать вдали от освещенных улиц».
Юлия Мендзелева, студент EKA, медиаграфика
«Для меня район Торупилли – это простота, простота в смысле »легкость найти все, что необходимо, ведь район находится близко к центру. Форма знака – это то, как выглядит район на карте. Буквы в знаке увеличиваются справа налево, что создает ощущение нарастающей динамики, как и сам ритм города становиться сильнее, во мере того, продвигаешься из Торупилли ближе к центру»
Настя Успенская
«Район Таллинна Нымме ассоциируется у меня со старинными дачами, загородными участками и большим количеством зелени (зеленый цвет на логотипе). В связи с этим так выделена буква "М". Она символизирует собой крышу дома остроконечной формы с чердаком, в духе района».
Дарья Беззубцева, студент EKA, медиаграфика
«В районе Торупилли мной были примечены жилые двухэтажные домики, а так же то, что это место является спальным районом, поэтому больший акцент хотелось сделать на этом.
В знаке присутствует современность бетонных конструкций, то есть, определенная тональность, угловатость, в этот учет были взяты четырех-шестиэтажные дома, а силуэт маленького домика (см. Toru) уже символизирует те самые деревянные постройки.
illi – уже является неким изображением небоскребов, виднеющихся в районе Маакри, что якобы символизирует переход из спокойного и тихого района в новейший центр города».