ФОТО ⟩ Новый взгляд на нашу столицу: таким может стать логотип вашего микрорайона

Элина Кухта, студент курса BMVG18 EKA​

«Этим знаком я хотела уловить первостепенное значение района и намекнуть о нем для тех, кто не задумывался над переводом. Так же с помощью шрифта я хотела показать, что район в последнее время становится все более современным, поэтому была задача сделать его более модерновым. Плюс небольшая отсылка в букве "S", которая изображает трамплин для скейтов, отсылает к тому что этот район одно из любимых мест для прогулок у подростков».

Õismäe. Элина Кухта, студент курса BMGV18 EKA ФОТО: Элина Кухта

Юлия Ершова, студент EKA, медиаграфика

«Я хотела уйти от буквального значения названия Ярве – озеро, и показать одно из наиболее отличительных объектов в микрорайоне – электрическую подстанцию. В микрорайоне находятся улицы Электри, Электрони, Энергия, Алаяама, все названия имеют отношение к электроэнергии. Через букву "а" и пиктограмму электровышки проходит невидимая линия электропередачи».

Järve. Юлия Ершова, студент EKA ФОТО: Юлия Ершова

Дарья Фаер, студент EKA, медиаграфика

«Этим знаком я хотела показать, что микрорайон Тондираба принадлежит природе, и не только! Тондираба – болото призрака. Хотелось сохранить прямое значение названия. Мистическое и загадочное место. Круг символизирует болото, глаз – призрака. Так же, в этом микрорайоне прорастают разные виды ягод, что свойственно болотистым местам».

Tondiraba. Дарья Фаер, cтудент EKA ФОТО: Дарья Фаер

Елизавета Калауд, студент BMGV18 EKA, медиаграфика

«Этим знаком я хотела передать буквальное значение микрорайона – "цветущая гopa", чтобы приезжие, как и я, понимали суть названия. В основе знака использованы простые геометрические формы: круг, треугольник и прямоугольник. Круг символизирует круговую схему района на карте, треугольник – значение "гopa" из перевода, прямоугольник – стоящие дома. В свою очередь фигуры дополнены цветочками. Синий цвет знака – это некая отсылка к национальному цветку Эстонии (синий василек)».

Õismäe. Елизавета Калауд, студент BMGV18 EKA ФОТО: Елизавета Калауд

Алия Хакимова, студент EKA, медиаграфика

«Район Таллинна Мустамяэ славится самыми высокими соснами в городе. Также считается, что между домами в Мустамяэ самое большое количество деревьев, в сравнении с другими районами города. Именно поэтому я решила изобразить на логотипе высокие деревья. Также на логотипе присутствует панельная пятиэтажка – типичная для Мустамяэ. Хотелось передать настроение, и даже уют вечернего района, когда зажигается свет в окнах домов. Шрифт тоже выбран не случайно, данный шрифт символизирует историческую индустриальную функциональность района».

Mustamäe. Алия Хакимова, студент EKA ФОТО: Алия Хакимова

Анастасия Архипова, студент EKA, медиаграфика

«Данным знаком я хочу подчеркнуть особенность района Тискре. Так как в данном районе нет многоквартирных и высокоэтажных домов, я изобразила маленькие, уютные домики и дерево. Район Тискре состоит из частных, красивых домов и большой зеленой территории, начиная с садов во дворах и заканчивая пышными лесами. Звездочки символизируют чистое, звездное и завораживающее небо, которое приятно наблюдать вдали от освещенных улиц».

Tiskre. Анастасия Архипова, студент EKA ФОТО: Анастасия Архипова

Юлия Мендзелева, студент EKA, медиаграфика

«Для меня район Торупилли – это простота, простота в смысле »легкость найти все, что необходимо, ведь район находится близко к центру. Форма знака – это то, как выглядит район на карте. Буквы в знаке увеличиваются справа налево, что создает ощущение нарастающей динамики, как и сам ритм города становиться сильнее, во мере того, продвигаешься из Торупилли ближе к центру»

Torupilli. Юлия Мендзелева, студент EKA ФОТО: Юлия Мендзелева

Настя Успенская

«Район Таллинна Нымме ассоциируется у меня со старинными дачами, загородными участками и большим количеством зелени (зеленый цвет на логотипе). В связи с этим так выделена буква "М". Она символизирует собой крышу дома остроконечной формы с чердаком, в духе района».

Nõmme. ФОТО: Настя Успенская

Дарья Беззубцева, студент EKA, медиаграфика

«В районе Торупилли мной были примечены жилые двухэтажные домики, а так же то, что это место является спальным районом, поэтому больший акцент хотелось сделать на этом.

В знаке присутствует современность бетонных конструкций, то есть, определенная тональность, угловатость, в этот учет были взяты четырех-шестиэтажные дома, а силуэт маленького домика (см. Toru) уже символизирует те самые деревянные постройки.

illi – уже является неким изображением небоскребов, виднеющихся в районе Маакри, что якобы символизирует переход из спокойного и тихого района в новейший центр города».