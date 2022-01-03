ГАЛЕРЕЯ ⟩ Сегодня нас ожидает такой же кошмар? Люди падают один за другим на скользких улицах Риги

Представитель по связям с общественностью Службы неотложной медицинской помощи Сармите Буйке также сообщила агентству LETA, что в воскресенье резко увеличилось количество вызовов от людей, которые получили травмы на скользких улицах. Если в пятницу и субботу скорая помощь доставила в больницы в среднем около десяти таких пациентов, то за прошедшие сутки – 54. В основном люди получили травмы рук и ног, но был и один пострадавший с тяжелой травмой головы.