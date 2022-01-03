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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Сегодня нас ожидает такой же кошмар? Люди падают один за другим на скользких улицах Риги

В Больнице травматологии и ортопедии в Риге существенно увеличилось число пациентов, которые получили травмы, поскользнувшись на скользких улицах, пишет RUS TVNET.

Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) также доставляет в больницы больше пациентов с подобными травмами, чем обычно, сообщили агентству LETA в медицинских учреждениях.

Представитель по связям с общественностью Службы неотложной медицинской помощи Сармите Буйке также сообщила агентству LETA, что в воскресенье резко увеличилось количество вызовов от людей, которые получили травмы на скользких улицах. Если в пятницу и субботу скорая помощь доставила в больницы в среднем около десяти таких пациентов, то за прошедшие сутки – 54. В основном люди получили травмы рук и ног, но был и один пострадавший с тяжелой травмой головы.

Как сообщалось, в воскресенье во многих регионах Латвии прошел ледяной дождь, в том числе в столице, что способствовало стремительному обледенению улиц. Обледенение сохраняется и в понедельник.

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