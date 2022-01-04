ГОРЯЧЕЕ ФОТО ⟩ Перебор? Бочкарева с обнаженной грудью вышла на пляж
41-летняя актриса стала героиней провокационной фотосессии. Наталья Бочкарева позировала на пляже без бюстгальтера, передает Cosmo.
41-летняя актриса стала героиней провокационной фотосессии. Наталья Бочкарева позировала на пляже без бюстгальтера, передает Cosmo.
Звезда сериала «Счастливы вместе» обожает эпатировать публику и не стесняется откровенных кадров. Наталья решила отпраздновать Новый год вдали от прохладной Москвы. Она остановила выбор на Доминиканкой республике, на побережье Карибского моря и Атлантического океана.
Актриса отдыхает к курортном местечке под названием Пунта-Кана. Звездная россиянка позировала с обнаженной грудью на воне чистейшего песка и бирюзовой водной глади. «Многие люди любят уезжать на Новый год в жаркие страны. Другая же часть отмечает его в суровой русской зиме с традиционными катаниями и гуляниями. Расскажите в комментариях, а как любите отмечать Новый год вы?» — поинтересовалась Бочкарева.
Поклонники звезды театра и кино в туристические дискуссии вдаваться не стали, зато поделились эмоциями после ее откровенного фото. Актриса находится в отличной форме, поэтому вполне может позволить себе пляжные фотосессии и откровенные образы. Свой райский отпуск она проводит в компании 14-летнего сына Ивана и 13-летней дочери Марии. Детей Наталья родила в браке с адвокатом Николаем Борисовым. Супруги расстались в 2014 году после семилетней семейной жизни.