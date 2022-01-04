ГОРЯЧЕЕ ФОТО ⟩ Перебор? Бочкарева с обнаженной грудью вышла на пляж

Звезда сериала «Счастливы вместе» обожает эпатировать публику и не стесняется откровенных кадров. Наталья решила отпраздновать Новый год вдали от прохладной Москвы. Она остановила выбор на Доминиканкой республике, на побережье Карибского моря и Атлантического океана.

Актриса отдыхает к курортном местечке под названием Пунта-Кана. Звездная россиянка позировала с обнаженной грудью на воне чистейшего песка и бирюзовой водной глади. «Многие люди любят уезжать на Новый год в жаркие страны. Другая же часть отмечает его в суровой русской зиме с традиционными катаниями и гуляниями. Расскажите в комментариях, а как любите отмечать Новый год вы?» — поинтересовалась Бочкарева.