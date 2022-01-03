Сiao, 2021: Ургант опять сделал это, но теперь еще и c Путиным

Напомним, прошлогодний выпуск «Ciao, 2020!», который был полностью на итальянском языке, стал хитом и в России, и в Италии. А Иван Ургант даже получил от итальянского посла орден Звезды Италии, пишет RUS TVNET.

Российские звезды снова пели «итальянские» версии своих песен в ретрообразах. Среди них: Светлана Лобода, Валерий Леонтьев, Эльдар Джарахов, Ева Польна и группа «Моя Мишель», Slava Marlow и Валерий Леонтьев, Баста, Полина Гагарина, Ваня Дмитриенко и многие другие.

Манижа предстала в образе итальянского мачо, а Евгений Понасенков - Цезаря. Среди гостей были Анита и Анатолий Цой, Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Лолита Милявская, Максим Галкин и многие другие.

Еще были камео итальянских ретрозвезд в образе обычных россиян. Например, Аль Бано стал Аликом Бановым.

В завершении программы Владимир Путин обратился к итальянцам на итальянском языке. Как пишет портал «Медуза», президента РФ создали с помощью нейросети.