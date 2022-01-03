ПОКРУЧЕ ТАЛЛИННА! ⟩ Бастионы Виктория и всесезонный тюбинг: узнайте, чем интересным можно заняться в Нарве

Нарва прекрасна круглый год, каждый сезон предлагает посещающим город туристам свои запоминающиеся впечатления и множество возможностей для отдыха. Чтобы не упустить ни одной из них, возьми в Нарвском туристическом инфоцентре аудиогид или изучи город с помощью приложения-квеста «Нарвское кольцо», пишет VisitEstonia.com.

Нарвский замок, который возвышается на берегу глубокой и быстрой реки Нарвы на границе с Россией, является не только важнейшей достопримечательностью города, но и местом проведения множества мероприятий. Сейчас в крепости расположен Нарвский музей, в котором летом 2020 года открылась новая интерактивная экспозиция, знакомящая с историей города. По традиции нарвский замок предлагает детям и их родителям свою рождественскую программу «Уютное Рождество». С 27 ноября по 9 января вы сможете поучаствовать во всем, что делает Рождество таким особенным.

Приходи прогуляться и по очаровательным зимним улочкам старого города Нарвы, познакомься со старейшим парком города, расположенным на вершине бастиона, Тёмным садом. Спуститесь в мистические и чарующие подземные ходы - казематы бастиона Виктория, хранящие многовековые тайны, и, быть может, вы даже столкнетесь лицом к лицу с их обитателями, летучими мышами!

Зима - не повод отказывать себе в удовольствии прокатиться на велосипеде вдоль красивейшего знаменитого Нарвского променада, расположенного в самом центре исторической Нарвы. В велосипедном прокате пляжного здания Joaorg для этого имеются фатбайки - велосипеды, предназначенные для использования в трудных погодных условиях.

В зоне отдыха и спорта Äkkeküla можно сполна насладиться зимними радостями! Здесь и лыжная трасса с прокатом снаряжения, и саночная горка, и всесезонный тюбинг. А для малышей есть поляна снеговиков. Также тут можно приобрести горячие напитки и перекус для уютного пикника. Нередко встречаются и обитатели местных лесов – белочки. А на коньках можно покататься на катке под открытым небом возле Спортхолла.