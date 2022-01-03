Новый год звезд ⟩ Бортич на ковре, Седокова на коленях и торжество Пугачевой
Рассказываем, как знаменитости провели новогоднюю ночь, пишет RUS TVNET.
Рассказываем, как знаменитости провели новогоднюю ночь, пишет RUS TVNET.
Саша Бортич лежала на ковре
Ольга Орлова встречала Новый год на корабле
Татьяна Мингалимова с бокалом в руках
Латвийская певица Элина Глузунова встретила Новый год с семьей
Максим Галкин и Алла Пугачева принимали гостей
Настя Ивлеева выбрала необычное платье
Евгений Чичваркин и Ростислав Хаит встретили Новый год в бане
Ксения Собчак намекнула, что у нее была трудная ночь
Алена Водонаева прилегла на лестнице
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков поделились теплом с подписчиками
Анна Заворотнюк в новогоднюю ночь искала что-то на крыше
Юлия Савичева испекла новогодний торт
Катерина Шпица праздновала без приключений
Вера Брежнева поздравила подписчиков
Лена Темникова встретила Новый год в цветах тигра
Ирина Шейк тоже в тренде
Ирина Дубцова в Новый год работала
Ирина Горбачева вспомнила все, что делала в 2021 году
Анна Седокова приняла участие в пикантной новогодней фотосессии
Андрей Малахов тоже сделал видео с итогами года
Андрей Мерзликин был с семьей дома
Дима Билан и его новогодняя елка
Веселый Новый год Анны Хилькевич
Яркая Анна Семенович
Ольга Бузова встретила праздник дома
Филипп Киркоров отпраздновал шумно
Сергей Лазарев показал себя в 12 лет
Лайма Вайкуле поздравила всех с салютом!
У Интарса Бусулиса тоже был салют в новогоднюю ночь
Агата Муцениеце была в эту ночь с родными и близкими
Яна Кошкина веселилась с шиком