Кем работали знаменитости до того, как стали известными

Когда-то в далекие времена Мэттью Макконахи жил в Австралии, и там он успел сменить аж 6 позиций, среди которых даже операционист в банке.
О прошлом Хью знали не многие, но в 2015 году актер сам выложил пост в твиттере со следующей подписью: «Вот доказательство того, что я когда-то был клоуном». Как оказалось, пост оказался правдой, Джекман действительно был клоуном на детских праздниках.
До того, как стать актером Брэд Питт пробовал себя и в роли водителя лимузина, и в роли грузчика. Параллельно с основной тяжелой работой, Питт уже проходил уроки актерского мастерства.
В одном из интервью Меган Фокс рассказала о том, что перед тем, как преуспеть в качестве актрисы, ее «единственной нормальной работой» была работа в магазине смузи во Флориде. В те добрые времена Меган даже выходила в костюме банана перед заведением, и зазывала новых покупателей.
Еще будучи подростком, Карди Би подрабатывала кассиршей в продуктовом магазине, тогда ее зарплата составляла около 250 долларов в неделю.
До того как стать актером, Сильвестр Сталлоне работал уборщиком клеток со львами в зоопарке.
До того, как придти в передачу Ревизорро Елена была финансистом. В одном из своих интервью телеведущая сказала следующее: «У меня финансовое образование. На родине, в Ярославле, была в РЖД финансистом. В Москве перешла в газпромовскую структуру. Я не была хорошим работником. Сидела в кабинетике, казалось, жизнь проходит мимо: в 8 встала, в 9 приехала, в 6 с работы, пробки… Несчастливый период. И я все поменяла»
Вупи родилась не в очень богатой семье (ее родители были медсестрой и священником). Очень бурная молодость сделала Голдберг самостоятельной в очень раннем возрасте: она успела поработать и сторожем, и укладчицей кирпичей на стройке. Кроме всего прочего будущая актриса даже гримировала покойников в морге, пока ей не удалось пару раз “засветиться” в театральном агентстве, после чего она и начала работать актрисой.
Ни для кого не секрет, что до начала своей актерской карьеры, Ченнинг подрабатывал стриптизом.
Это удивительно, но перед тем, как стать актером, Бенедикт работал учителем английского в монастыре в Тибете.
Перед тем, как стать успешной актрисой Ума Турман пережила настоящую нищету. Приехав в Нью-Йорк с 300 долларами в кармане – она по первому времени подрабатывала посудомойкой и одновременно ходила на кастинги и пробовалась в фотомодели.
Только представьте: перед тем, как достичь успеха на актерском поприще, Джордж работал продавцом женской обуви и параллельно снимался в рекламе и в массовке кино.