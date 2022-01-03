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Кем работали знаменитости до того, как стали известными

Брэд Питт. ФОТО: LUCAS JACKSON/REUTERS

До того как стать богатыми, успешными и знаменитыми многим популярным сегодня людям пришлось сменить множество обычных профессий. Мы внимательно изучили биографии знаменитостей и в некоторых случаях мы даже не подозревали о том, что кто-то в прошлом работал обычным официантом или кассиром. Об этом пишет Topnews.ru.

Мэттью Макконахи

Когда-то в далекие времена Мэттью Макконахи жил в Австралии, и там он успел сменить аж 6 позиций, среди которых даже операционист в банке.

Хью Джекман

О прошлом Хью знали не многие, но в 2015 году актер сам выложил пост в твиттере со следующей подписью: «Вот доказательство того, что я когда-то был клоуном». Как оказалось, пост оказался правдой, Джекман действительно был клоуном на детских праздниках.

Брэд Питт

До того, как стать актером Брэд Питт пробовал себя и в роли водителя лимузина, и в роли грузчика. Параллельно с основной тяжелой работой, Питт уже проходил уроки актерского мастерства.

Меган Фокс

В одном из интервью Меган Фокс рассказала о том, что перед тем, как преуспеть в качестве актрисы, ее «единственной нормальной работой» была работа в магазине смузи во Флориде. В те добрые времена Меган даже выходила в костюме банана перед заведением, и зазывала новых покупателей.

Карди Би

Еще будучи подростком, Карди Би подрабатывала кассиршей в продуктовом магазине, тогда ее зарплата составляла около 250 долларов в неделю.

Сильвестр Сталлоне

До того как стать актером, Сильвестр Сталлоне работал уборщиком клеток со львами в зоопарке.

Лена Летучая

До того, как придти в передачу Ревизорро Елена была финансистом. В одном из своих интервью телеведущая сказала следующее: «У меня финансовое образование. На родине, в Ярославле, была в РЖД финансистом. В Москве перешла в газпромовскую структуру. Я не была хорошим работником. Сидела в кабинетике, казалось, жизнь проходит мимо: в 8 встала, в 9 приехала, в 6 с работы, пробки… Несчастливый период. И я все поменяла»

Вупи Голдберг

Вупи родилась не в очень богатой семье (ее родители были медсестрой и священником). Очень бурная молодость сделала Голдберг самостоятельной в очень раннем возрасте: она успела поработать и сторожем, и укладчицей кирпичей на стройке. Кроме всего прочего будущая актриса даже гримировала покойников в морге, пока ей не удалось пару раз “засветиться” в театральном агентстве, после чего она и начала работать актрисой.

Ченнинг Татум

Ни для кого не секрет, что до начала своей актерской карьеры, Ченнинг подрабатывал стриптизом.

Бенедикт Камбербэтч

Это удивительно, но перед тем, как стать актером, Бенедикт работал учителем английского в монастыре в Тибете.

Ума Турман

Перед тем, как стать успешной актрисой Ума Турман пережила настоящую нищету. Приехав в Нью-Йорк с 300 долларами в кармане – она по первому времени подрабатывала посудомойкой и одновременно ходила на кастинги и пробовалась в фотомодели.

Джордж Клуни

Только представьте: перед тем, как достичь успеха на актерском поприще, Джордж работал продавцом женской обуви и параллельно снимался в рекламе и в массовке кино.

Дженнифер Лопес

Джей Ло работала секретарем в юридической конторе, но это только днем. По ночам будущая звезда работала танцовщицей в клубе.

Дженнифер Энистон

Несравненная Дженнифер Энистон на заре своей карьеры подрабатывала и официанткой, и курьером и просто сидела на телефоне доверия.

Орландо Блум

Когда-то в юности Орландо работал на стрельбище и загружал автоматы глиняными тарелками, по которым позднее стреляли посетители.

Джулия Робертс

До начала своей актерской карьеры Джулия работала официанткой в пиццерии, а устроилась туда Робертс еще девочкой – в 13 лет.

Николь Кидман

Николь была вынуждена работать с самого детства: у ее мамы нашли рак груди. В те времена Николь бросила школу и пошла на курсы массажистов. Выбор профессии был также не случайным: подобная практика помогала ее маме бороться с болями в мышцах.

Мэттью Макконахи

В юности Макконахи зарабатывал тем, что прочесывал песок на площадках для гольфа в загородном клубе в Техасе. Актер вообще много путешествовал и студентом во времена учебы на юриста, поехал по обмену в Австралию, где он мыл тарелки и вычищал курятники.

Синди Кроуфорд

В школе будущая супермодель работала на обработке початков кукурузы за $4 в час.

Ева Лонгория

Ева готовила чизбургеры в закусочной Wendy’s. Секрет идеальных бургеров от Евы — майонез должен пропитать булочку, а горчицу надо класть на котлету.

Ким Кардашьян

Прежде чем стать звездой реалити-шоу, Ким Кардашьян работала ассистенткой Пэрис Хилтон и ее стилистом.

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