Кем работали знаменитости до того, как стали известными

Мэттью Макконахи

Когда-то в далекие времена Мэттью Макконахи жил в Австралии, и там он успел сменить аж 6 позиций, среди которых даже операционист в банке.

Хью Джекман

О прошлом Хью знали не многие, но в 2015 году актер сам выложил пост в твиттере со следующей подписью: «Вот доказательство того, что я когда-то был клоуном». Как оказалось, пост оказался правдой, Джекман действительно был клоуном на детских праздниках.

Брэд Питт

До того, как стать актером Брэд Питт пробовал себя и в роли водителя лимузина, и в роли грузчика. Параллельно с основной тяжелой работой, Питт уже проходил уроки актерского мастерства.

Меган Фокс

В одном из интервью Меган Фокс рассказала о том, что перед тем, как преуспеть в качестве актрисы, ее «единственной нормальной работой» была работа в магазине смузи во Флориде. В те добрые времена Меган даже выходила в костюме банана перед заведением, и зазывала новых покупателей.

Карди Би

Еще будучи подростком, Карди Би подрабатывала кассиршей в продуктовом магазине, тогда ее зарплата составляла около 250 долларов в неделю.

Сильвестр Сталлоне

До того как стать актером, Сильвестр Сталлоне работал уборщиком клеток со львами в зоопарке.

Лена Летучая

До того, как придти в передачу Ревизорро Елена была финансистом. В одном из своих интервью телеведущая сказала следующее: «У меня финансовое образование. На родине, в Ярославле, была в РЖД финансистом. В Москве перешла в газпромовскую структуру. Я не была хорошим работником. Сидела в кабинетике, казалось, жизнь проходит мимо: в 8 встала, в 9 приехала, в 6 с работы, пробки… Несчастливый период. И я все поменяла»

Вупи Голдберг

Вупи родилась не в очень богатой семье (ее родители были медсестрой и священником). Очень бурная молодость сделала Голдберг самостоятельной в очень раннем возрасте: она успела поработать и сторожем, и укладчицей кирпичей на стройке. Кроме всего прочего будущая актриса даже гримировала покойников в морге, пока ей не удалось пару раз “засветиться” в театральном агентстве, после чего она и начала работать актрисой.

Ченнинг Татум

Ни для кого не секрет, что до начала своей актерской карьеры, Ченнинг подрабатывал стриптизом.

Бенедикт Камбербэтч

Это удивительно, но перед тем, как стать актером, Бенедикт работал учителем английского в монастыре в Тибете.

Ума Турман

Перед тем, как стать успешной актрисой Ума Турман пережила настоящую нищету. Приехав в Нью-Йорк с 300 долларами в кармане – она по первому времени подрабатывала посудомойкой и одновременно ходила на кастинги и пробовалась в фотомодели.

Джордж Клуни

Только представьте: перед тем, как достичь успеха на актерском поприще, Джордж работал продавцом женской обуви и параллельно снимался в рекламе и в массовке кино.