Больше воды и никаких сладостей: разгрузочные дни помогут привести себя в форму после праздников

Первое, с чего можно начать — прекратить есть, советует издание «Наша мама». После этого можно постепенно выпить хотя бы литр воды, встать из-за стола и пойти на прогулку.

А вот переходить к популярным диетам не стоит, ведь они станут настоящим стрессом для того, кто отвык за праздники от жестких ограничений желудка. Такие ограничения чреваты обострением хронических заболеваний, а также снижением иммунитета и «эффектом бумеранга», то есть возвращением резко сброшенного веса в двойном объеме. Поэтому начинайте с разгрузочных дней: кефирного, белкового, овощного или тыквенного.

Также ТСН советует в течение недели отказаться от алкогольных напитков и соков, а также всех сахаросодержащих напитков. Вместо этого выпивайте около 1,5−2 литров чистой и теплой негазированной воды — это ускорит процесс очищения организма. Стакан теплой воды с лимоном должен стать правилом каждое утро, передает портал «Факты».

Откажитесь от употребления сладостей. Если уж сильно потянуло на сладкое, можно разрешить немного сухофруктов или свежих фруктов.

Питайтесь 5 раз в день с перерывами в 3−4 часа. Во время такого питания порции нужно убавить.

Чтобы ускорить процесс выведения токсинов, происходящий через поры, кожу и с дыханием, стоит упомянуть о кардиотренировании, спорте на свежем воздухе, и вообще уместной будет любая физическая активность.