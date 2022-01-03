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ОДНА КРАШЕ ДРУГОЙ! ⟩ Королева эстонского спорта показала своих красоток-сестёр

Грете Гриффин ФОТО: Instagram / @gretegiii

Грете Гриффин, эстонская спортсменка, проживающая в Америке, вспомнила прошедшее Рождество в Instagram и доказала, что, если бы кто-то решил вновь поставить пьесу Чехова «Три сестры», главными действующими лицами могла бы стать она с сёстрами.

Это Рождество оказалось для Грете Гриффин особенным, ведь ее родители и сестра Грит Шадейко приехали к ней в гости в солнечную Флориду. Причин прилететь в Америку было еще больше, ведь волейболистка Яде Шадейко, младшая сестра Грете, учится во Флориде.

Вспоминая счастливое Рождество с семьей, Грете разместила в Instagram серию снимков и показала, как хорошо выглядят все три сестры.

Это Рождество было особенно важным для семьи Шадейко-Гриффин, потому что спустя долгое время Соединенные Штаты вновь открыли возможность путешествовать для иностранцев, и семья Грете смогла прилететь туда из Эстонии на праздники.

Грете познакомилась с Робертом Гриффином в Instagram в январе 2016 года, когда американец все еще был женат на Ребекке Лиддикоут, сообщает Postimees. Однако отношения с эстонской красоткой расцвели, и в апреле Роберт съехал от жены. В сентябре того же года профессиональный спортсмен также подал на развод.

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