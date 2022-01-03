ОДНА КРАШЕ ДРУГОЙ! ⟩ Королева эстонского спорта показала своих красоток-сестёр

Это Рождество оказалось для Грете Гриффин особенным, ведь ее родители и сестра Грит Шадейко приехали к ней в гости в солнечную Флориду. Причин прилететь в Америку было еще больше, ведь волейболистка Яде Шадейко, младшая сестра Грете, учится во Флориде.

Вспоминая счастливое Рождество с семьей, Грете разместила в Instagram серию снимков и показала, как хорошо выглядят все три сестры.

Это Рождество было особенно важным для семьи Шадейко-Гриффин, потому что спустя долгое время Соединенные Штаты вновь открыли возможность путешествовать для иностранцев, и семья Грете смогла прилететь туда из Эстонии на праздники.