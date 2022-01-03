Гороскоп на 3 декабря для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 3 декабря для Овнов
Лучшим средством от душевных ран, которые напомнят о себе в это время, станет общение с природой – даже полдня, проведенные в лесу или у реки, позволят почувствовать себя спокойными и отдохнувшими.
Гороскоп на 3 декабря для Тельцов
Не стоит злоупотреблять алкогольными напитками, даже если для этого есть повод: настроение винные пары, как водится, поднимут только на время, а вот вероятность после отрезвления снова впасть в депрессию – велика.
Гороскоп на 3 декабря для Близнецов
Не стоит отвечать агрессией на агрессию, даже если кому-то из окружающих удастся всерьез задеть вас за "живое" – проявите выдержку, и недоброжелатель обязательно пострадает от собственной злобы.
Гороскоп на 3 декабря для Раков
Нежелательно копить обиды, которых в этот день может быть предостаточно – гораздо лучше выплеснуть негативные эмоции, разбив тарелку или как следует "поколотив" подушку.
Гороскоп на 3 декабря для Львов
Главное во время ссоры близких людей – не принимать какую-нибудь одну сторону, это чревато еще большим углублением конфликта. Лучше отнестись к ситуации объективно и помирить враждующих родственников.
Гороскоп на 3 декабря для Дев
Во избежание неприятностей рекомендуется проявить осторожность: не прогуливаться в безлюдных местах в темное время суток и не надевать "все лучшее сразу" – особенно это касается ювелирных украшений.
Гороскоп на 3 декабря для Весов
Необходимо включить режим разумной экономии: слишком велик риск потратить крупную сумму денег или купить очень дорогую, но совершенно бесполезную и не нужную вам вещь.
Гороскоп на 3 декабря для Скорпионов
Избавиться от плохого настроения – вплоть до депрессии – поможет физическая нагрузка: пятничный день идеально подойдет для генеральной уборки и наведения в доме идеальной чистоты и порядка.
Гороскоп на 3 декабря для Стрельцов
Возможно обострение хронических заболеваний: избежать или минимизировать его можно будет, вспомнив о рекомендациях лечащего врача и начав – наконец-то! – им следовать.
Гороскоп на 3 декабря для Козерогов
Желательно максимально ограничить общение с окружающими, даже если речь идет о родственниках: уровень агрессивности в обществе будет настолько велик, что может надолго испортить моральный климат в семье.
Гороскоп на 3 декабря для Водолеев
В этот день необходимо отказаться от любых финансовых операций – одна ошибка в цифрах, указанных в квитанции, и деньги уйдут на чужой счет, вернуть с которого их окажется более чем затруднительным.
Гороскоп на 3 декабря для Рыб
Усталость и упадок сил, которые накроют вас с самого утра, уже после обеда может трансформироваться в раздражительность и даже агрессию, поэтому, несмотря на будний день, необходимо найти время для отдыха.