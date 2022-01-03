Гороскоп на 3 декабря для всех знаков Зодиака

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 3 декабря для Овнов

Лучшим средством от душевных ран, которые напомнят о себе в это время, станет общение с природой – даже полдня, проведенные в лесу или у реки, позволят почувствовать себя спокойными и отдохнувшими.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 3 декабря для Тельцов

Не стоит злоупотреблять алкогольными напитками, даже если для этого есть повод: настроение винные пары, как водится, поднимут только на время, а вот вероятность после отрезвления снова впасть в депрессию – велика.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 3 декабря для Близнецов

Не стоит отвечать агрессией на агрессию, даже если кому-то из окружающих удастся всерьез задеть вас за "живое" – проявите выдержку, и недоброжелатель обязательно пострадает от собственной злобы.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 3 декабря для Раков

Нежелательно копить обиды, которых в этот день может быть предостаточно – гораздо лучше выплеснуть негативные эмоции, разбив тарелку или как следует "поколотив" подушку.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 3 декабря для Львов

Главное во время ссоры близких людей – не принимать какую-нибудь одну сторону, это чревато еще большим углублением конфликта. Лучше отнестись к ситуации объективно и помирить враждующих родственников.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 3 декабря для Дев

Во избежание неприятностей рекомендуется проявить осторожность: не прогуливаться в безлюдных местах в темное время суток и не надевать "все лучшее сразу" – особенно это касается ювелирных украшений.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 3 декабря для Весов

Необходимо включить режим разумной экономии: слишком велик риск потратить крупную сумму денег или купить очень дорогую, но совершенно бесполезную и не нужную вам вещь.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 3 декабря для Скорпионов

Избавиться от плохого настроения – вплоть до депрессии – поможет физическая нагрузка: пятничный день идеально подойдет для генеральной уборки и наведения в доме идеальной чистоты и порядка.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 3 декабря для Стрельцов

Возможно обострение хронических заболеваний: избежать или минимизировать его можно будет, вспомнив о рекомендациях лечащего врача и начав – наконец-то! – им следовать.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 3 декабря для Козерогов

Желательно максимально ограничить общение с окружающими, даже если речь идет о родственниках: уровень агрессивности в обществе будет настолько велик, что может надолго испортить моральный климат в семье.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 3 декабря для Водолеев

В этот день необходимо отказаться от любых финансовых операций – одна ошибка в цифрах, указанных в квитанции, и деньги уйдут на чужой счет, вернуть с которого их окажется более чем затруднительным.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 3 декабря для Рыб