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ВИДЕО! ⟩ Уку Сувисте исполнил в эфире ETV+ песню «Трава у дома»

Уку Сувисте, Роттердам, 20 мая. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees

Эстонский певец Уку Сувисте, представлявший Эстонию на «Евровидении-2021», исполнил песню «Трава у дома» в новогоднем эфире телеканала ETV+.

Эта песня Владимира Мигули на стихи Анатолия Поперечного наиболее известна в исполнении группы «Земляне».

Уку Сувисте знаком с членами этой группы. Летом прошлом года он выступал вместе с «Землянами» на Дне города Маарду.

В 2010 году Уку Сувисте занял третье место на конкурсе «Новая волна», а в 2018 году выступал в российском шоу «Голос». После этого он сообщил, что заметно подтянул свой русский язык.

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