ВИДЕО! ⟩ Уку Сувисте исполнил в эфире ETV+ песню «Трава у дома»

Эта песня Владимира Мигули на стихи Анатолия Поперечного наиболее известна в исполнении группы «Земляне».

Уку Сувисте знаком с членами этой группы. Летом прошлом года он выступал вместе с «Землянами» на Дне города Маарду.

В 2010 году Уку Сувисте занял третье место на конкурсе «Новая волна», а в 2018 году выступал в российском шоу «Голос». После этого он сообщил, что заметно подтянул свой русский язык.