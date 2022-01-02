СМОТРИТЕ САМИ! ⟩ Странная деталь в новогоднем обращении Путина вызвала вопросы у россиян

В своей речи Путин отметил, что Россия несмотря на все сложности и вызовы 2021 год прошла с достоинством. Президент подчеркнул, что и в дальнейшем страна вместе со своим народом будет отстаивать национальные интересы для обеспечения безопасности страны и ее граждан, пишет TopNews.ru.

Также глава государства заверил, что в новом году поставлены цели по увеличению благосостояния граждан и улучшению их качества жизни. Кроме того президент выразил благодарность военнослужащим, которые в новогоднюю ночь находятся на страже безопасности россиян, а также врачам и правоохранителям.

Однако россиян внимание привлек более внешний вид российского лидера, чем его речь. Многие заподозрили, что запись ролика велась явно не на улице, а в студии, а эффекты морозного дыхания уже добавлялись при помощи графики. Однако на этом комментаторы не остановились, так как из внимание привлекло пальто Путина, так как в области живота наблюдалась странная выпуклость.

Некоторые предположили, что у российского лидера там находятся руки, другие же, что там бронежилет.

«Бронежилет?», «Вот-вот, мы всей семьёй гадали, что у него под пальто», – написал один из комментаторов. Другие же высказали предположение, что Путин просто решил утеплиться из-за аномальных морозов, накрывших Москву. Однако в противовес этой версии другие отмели это утверждение, так как обращение записывалось с одного дубля.