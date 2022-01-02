Зимние радости на природе: где и как проветси свой выходной

Белоснежная сказка

Чтобы насладиться нетронутой природой, достаточно проехать час-другой от Таллинна или Тарту. К примеру, можно отправиться в поход на финских санях по Чудскому озеру или прокатиться на собачьей упряжке по лесам Ярвселья. За приключениями лучше отправляться с семьей, друзьями или любимым человеком — чтобы запомнить этот день на всю оставшуюся жизнь, пишет VisitEstonia.com.

В национальном парке Соомаа вы найдете тишину, покой и древнюю красоту, которую сложно описать словами. Кажется, что болота впитывают звуки и само время. В этом месте хорошо прогуливаться о деревянным мосткам, отдыхать на скамейках и думать о вечном. А в гостевом центре парка можно узнать о туристических центрах и местных услугах.

В лесах, полях и на морском побережье

Как насчет похода на край света? В Эстонии возможно всё, даже это. Соберите любимых людей и отправляйтесь в путешествие по полуострову Харилайу на Сааремаа. Любуясь девственной природой, можно пройтись по старым деревенским дорогам в сторону маяка Кийпсааре. Это одна из эстонских достопримечательностей, местная Пизанская башня: маяк построили в 1933, а под воздействием воды и ветра он наклонился.

Еще одно место потрясающей красоты — мыс Сяаретирп на острове Хийумаа. На берегу вьются выброшенные морскими волнами ряды морской капусты, а вдоль берега растет шиповник.

Зимняя прогулка в Ида-Вирумаа