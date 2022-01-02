Проверьте себя! ⟩ Пять признаков действительно умных людей

Пользователь «Реддита» Gisgiii решил узнать, как определить, что собеседник действительно умный человек. Задача не из простых, но с помощью сотен ответов «знатоков» можно натренироваться видеть основные признаки интеллектуалов, пишет Life.ru.

«С другой стороны...»

«Они черпают мудрость из множества источников... Ой, или... подождите. Наверное, это больше именно про мудрость. Впрочем, я уверена, она чаще всего связана с умом», — Puzzlehead-Engineer.

«Важно черпать мудрость из самых разных источников, иначе наш разум закостенеет», — xhxhhzhzlso.

«Никаких споров — дискуссии»

«Я считаю, умные люди более склонны спокойно обсуждать/дискутировать, чем спорить. Например, вы объясняете им, почему вы не согласны, и они слушают вас и задают дополнительные вопросы о вашей точке зрения, прежде чем предлагать своё мнение, в отличие от человека неосознанного, который скорее покроет всех оскорблениями, когда он с кем-то не согласен», — AngelicCinnamonBun.

«Я знаю, что ничего не знаю»

«Умные люди чаще умеют признавать, что они чего-то не знают. Конечно, это не универсальная правда, так как в зависимости от окружения фраза »Я не знаю« может привести к тому, что действительно умному человеку приходится иметь дело с начальником, который намного слабее его в интеллектуальном плане. Например, в сфере IT мне не нужно знать всё подряд. Иногда ты вполне можешь что-то загуглить и в таком состоянии активно продвигаться по карьерной лестнице, но если бы я прямо говорил: »Я не знаю«, то ко мне прикрепили бы какого-нибудь менеджера средней руки, который бы меня постоянно ограничивал», — aamurusko79.

«Простым языком»

«Отец моего мужа действительно умён, он учился в Массачусетском и Калифорнийском технологических институтах (MIT), основал и продал несколько предприятий, публиковал книги, которые продаются до сих пор, зарегистрировал несколько патентов и теперь работает в сфере иммунотерапии. Как бы то ни было, я всего лишь типичная выпускница государственного колледжа Среднего Запада, и то, что я узнала о раке и различных методах лечения от него, — это просто что-то потрясающее. Технические, медицинские, биологические концепции, которые я бы смогла изучить, только если бы прочитала сотню книг. Но он каким-то образом может объяснить их такими простыми и понятными терминами, что я правда всё понимаю. Это поистине гениальный дар», — mmaine9339.

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