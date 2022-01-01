ФОТО И ВИДЕО ⟩ Насыщеннее, чем обычно: смотрите, как ярко эстонские звезды встретили Новый год

Блогер Мэрилин Нау встретила Новый год в американском Сан-Диего и порадовала поклонников эффектным кадром.

Шведская певица Салин, горячо любимая эстонцами, поделилась отличным видеоклипом, пожелав всем своим подписчикам любви и изобилия в новом году!

Светская львица Хети Тульве встретила праздник в Лондоне. В Инстаграме она разместила забавный снимок, где позирует и писатель Каур Кендер.

Стилист Каролин Куусик встретила Новый год в компании подруги. «В приятном обществе. С Новым годом, дорогие!» - написала она.

Известная певица Дагмар Оя встретила Новый год на мызе Вихула.

Бывший политик Таави Рыйвас опубликовал несколько волшебных семейных фото и поздравил всех с Новым годом.

Актер Юусс Хаасма в новогоднюю ночь был на Сааремаа.

Певица Кайре Вилгатс поделилась с подписчиками красивым снимком из шикарного отеля «В новом году я хочу еще большего саморазвития, мечтаю больше времени проводить с семьей, Альфредом, Мики и Карин, а также с друзьями! Я так сильно вас всех люблю! Я хочу, чтобы люди были более заботящимися друг о друге и терпимым, замечали и защищали более слабых», - написала она.

Спортсменка Грете Гриффин, живущая в США, опубликовала восхитительное новогоднее видео. «Каким бы ни был 2022 год, я буду счатлива, потому что ты рядом со мной!» - свой пост Грете посвятила мужу.

Новогоднюю ночь музыкант Сильвия Ильвес провела на мызе в Лайтсе. «Это был очень увлекательный год. Вступаем в новый год с положительными эмоциями. Новый год, держись!»

Стилист Женя Фокин провел новогоднюю ночь в квартале Ноблесснера.

Певица Керли Кивилаан пожелала подписчикам счастья в новом году, а на снимке она позирует с Карлом-Эриком Таукаром.

Певица Сюнне Валтри встречала Новый год с родственникми. Кажется, что устрицы были особенно хороши.

Музыкант Яалмар Вабарна провел канун нового года в бане.

Ярким видео поделилась с поклонниками певица Таня Михайлова-Саар.

Музыкант Михкель Рауд встретил новый год в США. Друзей он поздравил из Филадельфии: «Друзья! С Новым годом и всего наилучшего!»

Рэпер Яаанус Сакс завершил год на оптимистичной ноте.