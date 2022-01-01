ФОТО И ВИДЕО ⟩ Насыщеннее, чем обычно: смотрите, как ярко эстонские звезды встретили Новый год
Давайте посмотрим, как эстонские звезды встретили 2002 год!
Давайте посмотрим, как эстонские звезды встретили 2002 год!
Блогер Мэрилин Нау встретила Новый год в американском Сан-Диего и порадовала поклонников эффектным кадром.
Шведская певица Салин, горячо любимая эстонцами, поделилась отличным видеоклипом, пожелав всем своим подписчикам любви и изобилия в новом году!
Светская львица Хети Тульве встретила праздник в Лондоне. В Инстаграме она разместила забавный снимок, где позирует и писатель Каур Кендер.
Стилист Каролин Куусик встретила Новый год в компании подруги. «В приятном обществе. С Новым годом, дорогие!» - написала она.
Известная певица Дагмар Оя встретила Новый год на мызе Вихула.
Бывший политик Таави Рыйвас опубликовал несколько волшебных семейных фото и поздравил всех с Новым годом.
Актер Юусс Хаасма в новогоднюю ночь был на Сааремаа.
Певица Кайре Вилгатс поделилась с подписчиками красивым снимком из шикарного отеля «В новом году я хочу еще большего саморазвития, мечтаю больше времени проводить с семьей, Альфредом, Мики и Карин, а также с друзьями! Я так сильно вас всех люблю! Я хочу, чтобы люди были более заботящимися друг о друге и терпимым, замечали и защищали более слабых», - написала она.
Спортсменка Грете Гриффин, живущая в США, опубликовала восхитительное новогоднее видео. «Каким бы ни был 2022 год, я буду счатлива, потому что ты рядом со мной!» - свой пост Грете посвятила мужу.
Новогоднюю ночь музыкант Сильвия Ильвес провела на мызе в Лайтсе. «Это был очень увлекательный год. Вступаем в новый год с положительными эмоциями. Новый год, держись!»
Стилист Женя Фокин провел новогоднюю ночь в квартале Ноблесснера.
Певица Керли Кивилаан пожелала подписчикам счастья в новом году, а на снимке она позирует с Карлом-Эриком Таукаром.
Певица Сюнне Валтри встречала Новый год с родственникми. Кажется, что устрицы были особенно хороши.
Музыкант Яалмар Вабарна провел канун нового года в бане.
Ярким видео поделилась с поклонниками певица Таня Михайлова-Саар.
Музыкант Михкель Рауд встретил новый год в США. Друзей он поздравил из Филадельфии: «Друзья! С Новым годом и всего наилучшего!»
Рэпер Яаанус Сакс завершил год на оптимистичной ноте.
Певица Лийс Лемсалу провела праздничную ночь дома и в солнечных очках. Исполнительница накануне Нового года перенесла лазерную операцию на глазах и избавилась от очков.