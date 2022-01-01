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Филипп Киркоров назвал день, когда он даст концерт в Таллинне

Филипп Киркоров ФОТО: Stanislav Krasilnikov

Долгожданный концерт в Таллинне короля российской эстрады Филиппа Киркорова переносился неколько раз. В «Новогоднем огоньке» на ETV+ Кирокров поздравил жителей Эстонии с праздником и объявил, когда приедет к нам с концертом.

Киркоров уверен, что его концерт состоится 27 мая.

Певец пожелал нам всего самого доброго и поблагодарил за терпение, «за, что не теряете надежды увидеть моё шоу. Я уверен, что 27 мая мы обязательно встретимся в моем любимом Таллинне на моем шоу. Буквально через пару недель после моего 55-летнего юбилея».
Киркоров подчеркнул, что наши старны очень многое связывает. «Нас связывает "Евровидение", нас связывает Уку Сувисте, творчество и музыка. Будьте счастливы, любите друг друга, берегите друг друга. Мне очень хочется, чтобы музыка нас объединяла. Как она эта делала и во все эти годы. Надеюсь, что в ближайшем будущем мы снова споём вместе", - говорит Филипп Киркоров в своем видеообращении.

Кстати, те, кто смотрел новогодний концерт на телеканале РТР, могли увидеть нашего красавца Уку Сувисте, горячо аплодирующего шутливым песенкам, в зрительном зале.

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