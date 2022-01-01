КАК ИМ УДАЛОСЬ? ⟩ Избавились от лишнего: ТОП-5 звезд российского шоу-бизнеса, похудевших на «пластике» и диетах

Для кого-то уходящий 2021 год был полным чудес, а для кого-то — испытаний, пишет Пятый канал. И не всегда малоприятных. Некоторые звезды шоу-бизнеса, к примеру, истратили уйму времени на совершенствование собственного «Я» и достигли нереального прогресса. Диеты, спорт, пластические операции — все это «влетело в копеечку»! Но полюбуйтесь на результат!

Максим Фадеев

Пока многие думали, чем же занять себя в самоизоляции, продюсер Максим Фадеев отважился на экстремальное похудение. Всего за несколько месяцев он сбросил 117 килограммов! Однако на достигнутых результатах шоумен останавливаться даже не планирует — собирает тонны комплиментов.

До сих пор неясно, что именно повлияло на кардинальную смену образа шоумена: то ли необычная диета, то ли любовь к спорту, то ли хирургическое вмешательство. Несмотря на то, что слухи о «пластике» продюсер до сих пор опровергает, немногие верят в моментальное преображение за счет смены типа питания…

Александр Морозов

ФОТО: Инстаграм

Удивил фанатов экстремальным похудением и артист знаменитого «Кривого зеркала» Александр Морозов. Из нежного мужчины юморист превратился в стройного брутала, в которого влюбляются даже молодые девушки. Из-за одной прелестницы герой даже чуть было не угодил в полицию, но все обошлось. Сейчас Александр наслаждается своим новым образом и собирает «аплодисменты».

К слову, похудел артист благодаря медицине. Он уменьшил размер желудка, из-за чего стал меньше есть. Судя по настроению Александра Морозова, об операции он ни разу не пожалел. Известный юморист признался, что скинул 70 килограммов!

Маргарита Суханкина

Исполнительница хита «Музыка нас связала» Маргарита Суханкина в отличие от звездных коллег преобразилась так сильно, что ее натурально перестали узнавать на фото. В эфире телеканала НТВ артистка сообщила, что сделала операцию, а также много экспериментировала с диетами. Попробовала даже кремлевскую и раздельное питание. Как итог — минут 100 килограммов на весах. Решиться на хирургическое вмешательство звезде, как оказалось, помог Морозов.

Лариса Долина

Кардинальное преображение произошло и с народной артисткой России, певицей Ларисой Долиной. В свои 66 лет благодаря уникальной системе питания, разработанной при участии ведущих медицинских специалистов, звезда потеряла больше 20 килограммов. Артистке даже пришлось избавиться от старых платьев и костюмов: новому телу — новая «оболочка».

«Это просто, если есть сила воли — интервальное голодание 18-19 часов», — раскрывала лайфхак Долина, затмевавшая молодых звезд шоу-бизнеса.

Стоит отметить, что после преображения Ларисы Андреевны появились слухи о ее новом романе. Кого только не приписывали певице! Она, правда, осталась верна себе: о личной жизни говорить не стала, а переводила все на тему о «любви к себе».

Николай Басков

«Золотой голос России» тоже даром время не терял. В 2021 году Николай Басков преобразился настолько сильно, что фанатки пищали от восторга — куда еще моложе?!

45-летний певец за период самоизоляции сбросил 15 лишних килограммов и теперь весит 76. В одном из интервью телеведущему Ивану Урганту артист признался, что наслаждается небывалой легкостью.

«Аплодисменты! Громче, громче! Это все непросто дается с багажом лет!» — восхищался собой Басков.