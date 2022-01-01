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ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Нарвская жена тренера российской сборной по футболу Дарья Карпина объявила о скором пополнении в семье

Семья Карпиных ФОТО: Инстаграм

У Дарьи и Валерия Карпиных три дочери, понятно, что пара хочет сына. И, кажется, что этот счастливый день не за горами.

Семья главного тренера российской сборной по футболу отдыхает сейчас в роскошном египетском отеле Rixos Premium Seagate. На семейном фото, опубликованном в первый день нового года, Дарья недвысмыленно дала понять, что беременна. «Пусть через год нас будет на одного больше. Да-да, именно на однОГО», - написала Карпина.

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