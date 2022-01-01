ВИДЕО ⟩ Были страшные времена, но сегодня будем праздновать: в Таллинне на Новый год отрывались так, как будто завтра не наступит никогда
Elu24 прогулялся по Старому городу вечером 31 декабря. Что же предлагала таллиннцам ночная новогодняя столица?
Elu24 прогулялся по Старому городу вечером 31 декабря. Что же предлагала таллиннцам ночная новогодняя столица?
За полчаса до Нового года на Таллиннской площади Свободы собралось большое количество людей, чтобы попрощаться со старым годом и встретить новый.