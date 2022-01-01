ВИДЕО ⟩ Были страшные времена, но сегодня будем праздновать: в Таллинне на Новый год отрывались так, как будто завтра не наступит никогда

За полчаса до Нового года на Таллиннской площади Свободы собралось большое количество людей, чтобы попрощаться со старым годом и встретить новый.

О каких ярких событиях в своей жизни вспоминали таллиннцы в последний день уходящего года? Для одного это свадьба, для другого лучшие воспоминания - это те, которые он не помнит.