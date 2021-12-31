ВИДЕО ⟩ Шоу «Модный приговор» подарило онкобольным детям пустые коробки без подарков

Скандал разгорелся после того, как волонтер Российского онкологического научного центра имени Блохина Виктория Бирюкова рассказала о неприятном инциденте, случившемся накануне Нового года. По словам женщины, представители программы «Модный приговор» на Первом канале сами вызвались поздравить детей, борющихся с онкологическими заболеваниями, и подарить им презенты.

«От «Модного приговора» приехали Дед Мороз со Снегурочкой и артисты. А после поздравительной уличной программы Дед Мороз громко объявил в микрофон, что передает подарки детям. Оставил четыре мешка подарков. Каково же было мое удивление, когда в мешках оказались пустые сеты коробок, без подарков детям! Много разных наборов коробок, сложенных по принципу матрешки – одна в другую. И все. Не передать, как мне было горько и стыдно за такой поступок передачи», – рассказала Виктория.

Представители программы долго хранили молчание по поводу сложившейся ситуации. А тем временем в Сети разгорелся настоящий скандал: люди призывали продюсеров «Модного приговора» и Первого канала прокомментировать произошедшее. В итоге в официальном Instagram шоу все-таки вышел пост с объяснениями.

«Прежде всего, мы очень расстроены произошедшим недоразумением. Как вы знаете, «Модный приговор» неоднократно инициировал и проводил благотворительные акции. Для нас большая честь быть причастными и приобщать зрителей к добрым делам. Были собраны подарки для пациентов центра имени Блохина в количестве 30 штук и доставлены адресатам. Как выяснилось, в центре ждали не 30, а 300 подарков, о чем мы не договаривались и не знали. Тем не менее, поскольку речь идет о детях, мы исправим ситуацию и отправим в центр необходимое количество подарков. Пустые коробки попали в мешок с подарками по ошибке, за что мы приносим искренние извинения», – подчеркнули представители программы.

Бирюкова таким объяснением оказалась не удовлетворена. Она опубликовала фотографии тех самых 30 подарков, которые передали члены команды «Модного приговора». По ее мнению, эти скромные презенты стыдно отдавать детям.