КОНЕЦ СВЕТА НАЧНЕТСЯ С ЦИФРЫ 22 ⟩ Предсказания, которые сбываются: каким будет год по версии экономистов и не только

Прогнозы от биржевиков и банкиров

Консультанты из датской корпорации Saxo Bank считают, что в 2022 году мир ждёт ни больше ни меньше как революция. Это предопределено сильным материальным расслоением общества. Однако, как и когда это случится, эксперты не выдают, лишь рекомендуют не расстраиваться по этому поводу, ведь и во время революции есть те, кто выигрывает. Лукавая позиция.

Saxo Bank предсказывает на 2022 год несколько серьёзных изменений в сфере бизнеса и IT-разработок. Среди предсказаний — падение популярности соцсети Фейсбук за счёт оттока с площадки молодёжи. Чтобы снизить социальную напряжённость, западным политикам придётся на время забыть о зелёных технологиях, в США случится конституционный кризис, а инфляция достигнет 5%, в ЕС будет создан суперфонд для решения глобальных задач, холодная война выйдет на новый виток, начнётся гонка гиперзвуковых вооружений. А в медицине произойдёт суперпрорыв, который увеличит продолжительность жизни людей на 25 лет и положит начало глобальному кризису. Последнее предположение весьма перекликается с коллажем на обложке журнала The Economist.

Коронавирус и погода

Обложки обложками, но многих интересует главное: когда же закончится эпидемия коронавируса? Обрадовать вас нечем: аналитики говорят о замедлении пандемии с большой осторожностью, боятся возникновения новых штаммов. Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус в предсказаниях очень осторожен. Он считает, что население планеты сможет приостановить пандемию только в том случае, если к июлю 2022 года будет привито 70% населения Земли. По его мнению, отдельным странам не стоит расслабляться, а следует работать над новыми вакцинами от новых штаммов ковида. Населению придётся продолжать использовать средства индивидуальной защиты и дистанцироваться друг от друга. Любопытно, что с ним вполне согласны российские астрологи, они считают, что эпидемия ковида пойдёт на спад только в марте-апреле 2023 года, а то и вообще только в 2025 году. Тут, как всегда, то ли Лев в Водолее виноват, то ли Водолей во Льве.

Кстати, 2022-й российские астрологи считают опасным годом. Они не рекомендуют заниматься в этом году экстремальными видами туризма или спорта, предлагают отложить опасные поездки. Зимой и ранней весной туристам могут угрожать сходы сильных лавин, а весной из-за большого количества снега и высокого паводка под воду могут уйти целые регионы. Лето, по их прогнозам, будет очень жарким, засушливым, снова начнутся лесные пожары и недовольство людей властями. В августе и сентябре над центральной частью России возможны аномально сильные грозы, смерчи и даже торнадо, а в октябре и ноябре с неба снова польёт дождь.

Нас ждёт новый вирус

Предсказания о новом вирусе, страшнее прежнего, то и дело транслируют какие-то неведомые люди, расшифровывающие то послания Ванги, то пророчества Нострадамуса. Одни говорят о том, что в Сибири якобы оттает вечная мерзлота и из неё выйдет новая болезнь. Другие запугивают человечество войнами, голодом, катастрофами и терактами. Но где тут ложь, где правда — разобраться трудно, ведь исходных записей никто не приводит, а придумать можно всё что угодно. Вот уже появились и "пророчества" старицы Матроны. Хотя святая Матрона Московская по годам ничего не предсказывала.