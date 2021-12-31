ВИДЕО ⟩ Женщина просидела пять часов на самоизоляции в туалете самолета после положительного Covid-теста

Школьная учительница из США во время трансатлантического периода из Чикаго в Рейкьявик обнаружила, что у нее коронавирус. Чтобы не заразить других пассажиров, она изолировалась в туалетной кабинке, где провела пять часов.

Марсия Фотиео вылетела Исландию 20 декабря, чтобы провести в северной стране рождественские каникулы. Сделать это было непросто: в тот день по всем Соединенным Штатам оказались отменены иди задержаны больше тысячи рейсов. Все дело в плохой погоде и нехватке персонала, вызванной штаммом омикрон. Но борт Icelanair все-таки вылетел, хоть и с небольшим опозданием.

Никто не заставлял девушку сдавать тест на борту самолета. Марсия сама вскоре после взлета почувствовала боль в горле и, будучи человеком сознательным, достала из рюкзака один из экспресс-тестов – она прихватила несколько таких в поездку, просто на всякий случай. Когда тест показал две полоски (это значит, что у человека коронавирус), Марсия решила, что останется в уборной, где и делала тест, до конца полета, чтобы не подвергать опасности заразиться других пассажиров. К тому моменту лететь через Атлантический океан оставалось еще почти пять часов.

«Все-таки на борту было 150 человек, и я бы не простила себя, если бы они от меня заразились», – говорит Марсия.

По ее словам, пребывание в крохотной туалетной кабинке для нее скрашивала одна из стюардесс – Рагнхильдура Эйриксдоттир. Впрочем, американке она разрешила не ломать язык и называть себя просто Рокки.

«Она следила за тем, что в оставшиеся пять часов полета у меня было все необходимое: приносила еду и напитки, проверяла, все ли у меня в порядке», – вспоминает Марсия.

Оказавшись в добровольном заточении, она развлекалась тем, что снимала видео в TikTok. В итоге ролики из туалета набрали больше трех миллионов просмотров.

Про прилете в Рейкьявик американку доставили в отель, где ей предстояло провести карантин. Перед тем, как Марсия вышла из самолета, Рокки оставила ей свой номер и велела писать, если что-то понадобится.