ФОТО И ВИДЕО ⟩ Австралия и Новая Зеландия встретили 2022 год
Пока Эстония еще только ждет 2022 года, он уже наступил в Новой Зеландии! Портал RUS TVNET предлагает посмотреть фото и видео с другого края Земли!
Пока Эстония еще только ждет 2022 года, он уже наступил в Новой Зеландии! Портал RUS TVNET предлагает посмотреть фото и видео с другого края Земли!
Новая Зеландия в этом году отказалась от классического праздничного салюта, однако вместо этого там было создано особое световое шоу.
Кроме Новой Зеландии Новый год уже встретила, естественно, и Австралия.
Галерея: Встреча 2022 года в Сиднее