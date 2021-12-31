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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Австралия и Новая Зеландия встретили 2022 год

ФОТО: Shutterstock

Пока Эстония еще только ждет 2022 года, он уже наступил в Новой Зеландии! Портал RUS TVNET предлагает посмотреть фото и видео с другого края Земли!

Новая Зеландия в этом году отказалась от классического праздничного салюта, однако вместо этого там было создано особое световое шоу.

Кроме Новой Зеландии Новый год уже встретила, естественно, и Австралия.

Галерея: Встреча 2022 года в Сиднее

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