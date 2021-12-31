Смотрите, какой кухней обзавелась Мария Юферевой к Новому году

Мария также сфотографировала своего подросшего сына. «В Новый год - с новой кухней Это что-то невероятное и прекрасное. По качеству и дизайну не хуже, чем настоящая. Ну и выбирала я, наверное, дня три. Вода шумит, кубики "льда" падают в стаканчик. Даже не знаю, кто в большем восторге: я или Мартин», - написала Мария.