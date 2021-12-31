Гороскоп на 31 декабря для всех знаков Зодиака

Вполне комфортным будет общение со старыми знакомыми, друзьями и родственниками. Сегодня вы не настроены на светские подвиги, но все же будете заметны в любой компании и найдете способ развеселить окружающих. У многих Львов появится желание напомнить о себе давним приятелям или людям, с которыми их некогда связывали романтические отношения.

Дева

Этот день не подходит для того, чтобы заниматься серьезными делами или принимать важные решения. Вас ждет немало интересного, однако жизненный потенциал не слишком высок, а это значит, что недомогание и переутомление не исключены. Отдыхать лучше в компании близких друзей, не пренебрегая прогулками и подвижными играми на свежем воздухе. Посещение ночного клуба или иного заведения, где собирается много людей, покажется вам скорее утомительным, чем приятным.

Порадует общение с родственниками, любимый человек найдет способ порадовать вас, исполнить ваше давнее желание. День будет щедрым на искушения и соблазны, и только здравый смысл позволит вам избежать ловушек судьбы.

Весы

День характеризуется некоторым снижением жизненного тонуса. Несмотря на это, ваше настроение будет, в основном, хорошим и стабильным, однако перегрузок стоит избегать, а алкоголем и тяжелой пищей не злоупотреблять. Деловая активность очень низка, единственное, для чего можно использовать этот день – неформальное общение с коллегами и руководством, налаживание отношений с деловыми партнерами.

Вас не обделят вниманием друзья и старые знакомые, в течение всего дня вы будете привлекать к себе самых разных людей. Весьма велика вероятность новых знакомств. Привязанности зарождаются стремительно, но большинство из них носит мимолетный характер. Вас ожидает немало соблазнов и искушений.

Скорпион

Высок жизненный потенциал. Есть шанс справиться со многими делами, решить разнообразные задачи. Ваша активность столь высока, что окружающим остается только позавидовать. Постарайтесь, по крайней мере, не торопить тех, с кем имеете дело, не навязывать им свою волю. Есть шанс договориться с деловыми партнерами о сотрудничестве на новых условиях, при этом вы поступите мудро, если не станете брать на себя слишком больших обязательств.

День сулит много приятных эмоций тем, кто не слишком требователен и капризен. Близкие люди готовы едва ли не на все, чтобы поднять вам настроение, но вы упорно сопротивляетесь, настаивая на том, что единственными удачными идеями являются ваши собственные. И все же поводов для искренней радости у вас сегодня будет немало!

Стрелец