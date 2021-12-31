ВИДЕО ⟩ Хотите по-настоящему удивить гостей на Новый год? Рецепт Limon.ee вас спасет!

В этом году к Рождеству и Новому году готовим вкусно и быстро вместе с сотрудниками редакции портала Limon.ee. Показываем наши быстрые и вкусные рецепты, с приготовлением которых справится даже тот, кто никогда раньше ничего подобного не готовил.
Ломаете голову, что приготовить к приходу гостей, а времени не так много? Знакомое чувство. Limon.ee спешит на помощь. Этот рецепт станет настоящей палочкой-выручалочкой для тех, кто хочет удивить гостей необычным блюдом.
Нам понадобится:
корж вафельный – 6 штук
сельдь – 1 банка или упаковка
шампиньоны – 300 граммов
лук репчатый – 2 штуки
морковь – 2,5 штуки (350 граммов)
майонез – по вкусу
тёртый сыр – 100 граммов
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Ставим вариться морковь.
Филе сельди и одну луковицу измельчаем блендером.
Жареные шампиньоны с луком измельчаем блендером.
Отварную морковь трём на мелкой терке.
Промазываем коржи:
На 1 корж - половина начинки из сельди, майонез;
На 2 корж - половина грибной начинки, майонез;
На 3 корж - половина моркови, майонез;
На 4 корж - вторая половина начинки из сельди, майонез;
На 5 корж - вторая половина грибной начинки, майонез;
6 корж вторая половина моркови, майонез;
Посыпаем тёртым сыром. Тортик можно украсить икрой и зеленью.