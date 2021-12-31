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ВИДЕО ⟩ Хотите по-настоящему удивить гостей на Новый год? Рецепт Limon.ee вас спасет!

В этом году к Рождеству и Новому году готовим вкусно и быстро вместе с сотрудниками редакции портала Limon.ee. Показываем наши быстрые и вкусные рецепты, с приготовлением которых справится даже тот, кто никогда раньше ничего подобного не готовил.

Ломаете голову, что приготовить к приходу гостей, а времени не так много? Знакомое чувство. Limon.ee спешит на помощь. Этот рецепт станет настоящей палочкой-выручалочкой для тех, кто хочет удивить гостей необычным блюдом. 

Нам понадобится:

  • корж вафельный – 6 штук
  • сельдь – 1 банка или упаковка 
  • шампиньоны – 300 граммов
  • лук репчатый – 2 штуки
  • морковь – 2,5 штуки (350 граммов)
  • майонез – по вкусу
  • тёртый сыр – 100 граммов

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Ставим вариться морковь.

Филе сельди и одну луковицу измельчаем блендером.

Жареные шампиньоны с луком измельчаем блендером.

Отварную морковь трём на мелкой терке.

Промазываем коржи:

На 1 корж - половина начинки из сельди, майонез;

На 2 корж - половина грибной начинки, майонез;

На 3 корж - половина моркови, майонез;

На 4 корж - вторая половина начинки из сельди, майонез;

На 5 корж - вторая половина грибной начинки, майонез;

6 корж вторая половина моркови, майонез;

Посыпаем тёртым сыром. Тортик можно украсить икрой и зеленью. 

Подавать на стол можно в таком виде: 

Хотите удивить гостей — тогда это то, что вам нужно! ФОТО: limon.ee


 

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