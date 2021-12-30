Чт, 30.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

ВИДЕО ⟩ Самый молодой Дед Мороз Эстонии: очень приятно, когда ребенок угощает тебя тортиком

В канун Нового года в гости в редакцию Limon.ee пришел Дед Мороз со Снегурочкой! С собой они принесли праздничное настроение и рассказали, как работают в самую веселую ночь в году, что любят есть, где покупают свои наряды и как поздравляют с праздником.

Многие привыкли, что Дед Мороз - это мужчина в возрасте, но привычные стереотипы разрушает самый молодой Дед Мороз Эстонии. Ему всего лишь 19 лет. Думаете, слово «дед» совсем не вяжется с этим персонажем? Спешу вас разубедить, да и вы сами убедитесь.

Дед Мороз пребывает в отличной физической форме, что необходимо, поскольку повсюду недуг лютый свирепствует. Следить за своим здоровьем Дед Мороз и Снегурочка советуют и нам, а также желают всегда идти вперед, не останавливаясь на достигнутом, и ничего не бояться! «Будьте вместе - так теплее», - советует Дед Мороз.

После беседы с Дедом Морозом и Снегурочкой, мне и самой захотелось праздника в дом. Так приятно окунуться, хоть на чуть-чуть, обратно в детство. 
Если вы хотите, чтобы Дед Мороз и Снегурочка пришли в ваш дом в ноговоднюю ночь переходите по ссылке ЗДЕСЬ!

Редакция портала Limon.ee поздравляет всех с наступающими праздниками! Пусть все ваши мечты сбудутся в новом году, а все плохое останется в прошлом. Пусть этот светлый праздник станет прекрасным стартом для нового успешного и счастливого года. Берегите себя и близких, прощайте обиды и не держите ни на кого зла. Будьте добрее к окружающим и мудрее и запомните, что чудеса там, где в них верят!

Смотрите видео и заряжайтесь новогодним настроением вместе с нами!

НАВЕРХ
Back