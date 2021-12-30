ВИДЕО ⟩ Самый молодой Дед Мороз Эстонии: очень приятно, когда ребенок угощает тебя тортиком

Многие привыкли, что Дед Мороз - это мужчина в возрасте, но привычные стереотипы разрушает самый молодой Дед Мороз Эстонии. Ему всего лишь 19 лет. Думаете, слово «дед» совсем не вяжется с этим персонажем? Спешу вас разубедить, да и вы сами убедитесь.

Дед Мороз пребывает в отличной физической форме, что необходимо, поскольку повсюду недуг лютый свирепствует. Следить за своим здоровьем Дед Мороз и Снегурочка советуют и нам, а также желают всегда идти вперед, не останавливаясь на достигнутом, и ничего не бояться! «Будьте вместе - так теплее», - советует Дед Мороз.

После беседы с Дедом Морозом и Снегурочкой, мне и самой захотелось праздника в дом. Так приятно окунуться, хоть на чуть-чуть, обратно в детство.

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Редакция портала Limon.ee поздравляет всех с наступающими праздниками! Пусть все ваши мечты сбудутся в новом году, а все плохое останется в прошлом. Пусть этот светлый праздник станет прекрасным стартом для нового успешного и счастливого года. Берегите себя и близких, прощайте обиды и не держите ни на кого зла. Будьте добрее к окружающим и мудрее и запомните, что чудеса там, где в них верят!