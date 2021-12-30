Советник по ночной жизни Таллинна дает рекомендации: поддержите предпринимателей и отправляйтесь на вечеринку

Приближается еще один необычный год, и, вероятно, многие с нетерпением ждут весны, которая принесет тепло и легкость.

Но, безусловно, есть те, кто привык к нашему времени и доволен тем, что преподносит жизнь. В любом случае мы все заслужили провести несколько дней с близкими и друзьями, чтобы спокойно оглянуться назад и сформулировать обещания на новый год.

Я написала несколько пожеланий и предложений, как провести Новый год таким образом, чтобы это было хорошо для себя и всех остальных.

По возможности поддержите предпринимателей в сфере развлечений и культуры и отправляйтесь на вечеринку

Культурно-развлекательный сектор, а также заведения общественного питания в течение двух лет были в очень трудном положении. К сожалению, похоже, что и в ближайшем будущем ситуация не улучшится.

По возможности посетите бары, рестораны и ночные клубы в Новый год.

Руководство этих заведений долго ждало гостей и готовилось, так что поддержка посетителей поможет им удержаться на плаву в новом году.

Если фейерверк, то организованный профессионально

В этом году Таллинн организует салюты в Кесклинн, Пирита, Ласнамяэ, Хааберсти, Мустамяэ и Пыхья-Таллинне. Если вам важно встретить Новый год с шумом, насладитесь фейерверком, организованным городом и откажитесь от самостоятельного запуска ракет в этом году. Таким образом мы обеспечиваем благополучие леса и домашних животных, а также других людей. Мы должны позаботиться о чистоте улиц и защите окружающей среды.

Хорошо, если мусора вообще не будет

Вы когда-нибудь гуляли по Старому городу Таллинна в новогоднюю ночь? Это одно из самых грязных зрелищ, когда кругом груды пустой тары и рвоты. И город, и предприниматели будут способствовать более активному вывозу мусора в конце года, но каждый может внести свой вклад в благополучие. Выбрасывайте мусор в обозначенное место и при необходимости покажите направление другим.

Чаще всего драки происходят на праздниках

Печальная статистика заключается в том, что именно во время праздников люди больше всего ссорятся, и что их близкие проявляют насилие. Как общество, мы должны научиться замечать, больше вмешиваться и предлагать помощь, когда мы видим или слышим ситуацию, в которой что-либо угрожает другому человеку. Если не решаетесь вмешаться, позвоните в полицию.

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