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Советник по ночной жизни Таллинна дает рекомендации: поддержите предпринимателей и отправляйтесь на вечеринку

Советник по ночной жизни Таллиннской городской канцелярии Натали Метс (Социал-демократическая партия) ФОТО: Erakogu

Советник по ночной жизни Таллиннской городской канцелярии Натали Метс (Социал-демократическая партия) поделилась своими пожеланиями и предложениями с читателями Elu24, которые можно было бы принять во внимание во время празднования Нового года в столице.

Приближается еще один необычный год, и, вероятно, многие с нетерпением ждут весны, которая принесет тепло и легкость.

Но, безусловно, есть те, кто привык к нашему времени и доволен тем, что преподносит жизнь. В любом случае мы все заслужили провести несколько дней с близкими и друзьями, чтобы спокойно оглянуться назад и сформулировать обещания на новый год.

Я написала несколько пожеланий и предложений, как провести Новый год таким образом, чтобы это было хорошо для себя и всех остальных.

По возможности поддержите предпринимателей в сфере развлечений и культуры и отправляйтесь на вечеринку

Культурно-развлекательный сектор, а также заведения общественного питания в течение двух лет были в очень трудном положении. К сожалению, похоже, что и в ближайшем будущем ситуация не улучшится.

По возможности посетите бары, рестораны и ночные клубы в Новый год.

Руководство этих заведений долго ждало гостей и готовилось, так что поддержка посетителей поможет им удержаться на плаву в новом году.

Если фейерверк, то организованный профессионально

В этом году Таллинн организует салюты в Кесклинн, Пирита, Ласнамяэ, Хааберсти, Мустамяэ и Пыхья-Таллинне. Если вам важно встретить Новый год с шумом, насладитесь фейерверком, организованным городом и откажитесь от самостоятельного запуска ракет в этом году. Таким образом мы обеспечиваем благополучие леса и домашних животных, а также других людей. Мы должны позаботиться о чистоте улиц и защите окружающей среды.

Хорошо, если мусора вообще не будет

Вы когда-нибудь гуляли по Старому городу Таллинна в новогоднюю ночь? Это одно из самых грязных зрелищ, когда кругом груды пустой тары и рвоты. И город, и предприниматели будут способствовать более активному вывозу мусора в конце года, но каждый может внести свой вклад в благополучие. Выбрасывайте мусор в обозначенное место и при необходимости покажите направление другим.

Чаще всего драки происходят на праздниках

Печальная статистика заключается в том, что именно во время праздников люди больше всего ссорятся, и что их близкие проявляют насилие. Как общество, мы должны научиться замечать, больше вмешиваться и предлагать помощь, когда мы видим или слышим ситуацию, в которой что-либо угрожает другому человеку. Если не решаетесь вмешаться, позвоните в полицию.

Коронавирус не взял отпуск

Если вы празднуете Новый год с коллегами, знакомыми и друзьями дома или в другом частном месте, проверьте Covid-сертификаты. В Таллинне на площади Вабадузе можно пройти как ПЦР-тест, так и бесплатный тест на антиген. Если вы не можете пройти тест, но чувствуете себя плохо, лучше проведите вечер дома. Я тоже осенью стала жертвой коронавируса и первые несколько дней была уверена, что это просто простуда. Я все еще не чувствую запахов.

Будут ли в Таллинне ночные автобусы?

Я слышала этот вопрос много раз в первые несколько недель работы. В конце года общественный транспорт ходит до 03:00 (утром обычно начинает ходить с 5:00-6:00). Если достаточное количество людей будет использовать троллейбусы, трамваи и автобусы вместо такси, это будет очевидным индикатором для возобновления дискуссии о возможности использования ночного общественного транспорта круглый год.

Не забывайте употреблять алкоголь умеренно и вовремя остановиться

Чтобы в первый день нового года было приятно вспомнить праздник и энергично приступить к выполнению обещаний, данных на 2022 год, разумно употреблять алкоголь в умеренных количествах и призвать остальных поступить точно так же.

Желаю всем хорошего праздника и насыщенного нового года.

Полиция также желает всем благополучного и счастливого нового года

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Вальтера Пярна, чтобы праздники были безопасными для всех, в Новый год полиция по всей Эстонии будет работать интенсивнее. «Большинство людей все же ответственные, но, несмотря на это, нуждающихся в помощи оперативных служб во время праздников, больше, чем обычно. В целом, мы сталкиваемся с наибольшими проблемами во время праздников из-за чрезмерного употребления алкоголя, которое проявляется в конфликтах, авариях и дорожном движении», – сказал Пярн.

Полиция призывает всех к бдительности. «Если соседи слышат звуки, указывающие на происходящее насилие, друг или знакомый в состоянии алкогольного опьянения хочет сесть за руль, или вы заметили беспомощного человека, звоните по номеру 112. Этот простой поступок может спасти самое главное – человеческую жизнь», – сказал оперативный руководитель.

«Зимние дорожные условия требуют от водителя особого внимания. Поэтому, если вы ведете машину, стоит сначала хорошенько очистить ее от снега и льда и не торопиться. В зимних условиях особенно опасен резкий обгон», – сказал Пярн.

По словам Вальтера Пярна, в конце года полиция будет уделять внимание общественному порядку и дорожному движению, но также будет проверяться соблюдение правил, установленных для предотвращения распространения коронавируса.

«В новогоднюю ночь и на следующий день ограничений в развлекательных заведениях нет, но мы не должны забывать, что вирус никуда не делся, и действующих ограничений стоит придерживаться», – сказал Пярн, пожелав всем благополучного конца года и еще лучшего нового года.

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