ШОК! ⟩ Фото растолстевшего Андрея Малахова с выпирающим животом слили в Сеть
Пользователи осуждают телеведущего за плохой вид, пишет Topnews.
Пользователи осуждают телеведущего за плохой вид, пишет Topnews.
Так, известный композитор Игорь Крутой показал в соцсетях несколько кадров со съемочной площадки популярного шоу «Привет, Андей!». В объективе Крутого оказался и сам ведущий – Андрей Малахов. На видео Малахов не пытался даже застегнуть пиджак. Он с трудом натянул на себя рубашку, но и она могла из-за большого живота могла лопнуть.
Некоторые пользователи в Сети удивились, что в таком неприглядном виде Малахова выпустили на съемочную площадку.
Другие отметили, что телеведущий может плохо выглядеть из-за ухудшения здоровья, о чем не сообщает никому.
Вопросы вызывают у поклонников и сама смена имиджа Малахова. Под фотографиями телеведущего в Instargam появляются насмешки и язвительные комментарии. Сам Малахов на критику не отвечает, телеведущий занят на новогодних съемках.