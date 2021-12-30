ШОК! ⟩ Фото растолстевшего Андрея Малахова с выпирающим животом слили в Сеть

Популярный телеведущий Андрей Малахов начал набирать вес, что связывают со слухами о ухудшении его здоровья. Причем в соцсетях лицо «Россия 1» выглядит презентабельно, а в аккаунтах Instargam других людей не совсем.

Так, известный композитор Игорь Крутой показал в соцсетях несколько кадров со съемочной площадки популярного шоу «Привет, Андей!». В объективе Крутого оказался и сам ведущий – Андрей Малахов. На видео Малахов не пытался даже застегнуть пиджак. Он с трудом натянул на себя рубашку, но и она могла из-за большого живота могла лопнуть.

Некоторые пользователи в Сети удивились, что в таком неприглядном виде Малахова выпустили на съемочную площадку.

Другие отметили, что телеведущий может плохо выглядеть из-за ухудшения здоровья, о чем не сообщает никому.