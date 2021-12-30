Чт, 30.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

ШОК! ⟩ Фото растолстевшего Андрея Малахова с выпирающим животом слили в Сеть

Андрей Малахов ФОТО: Cкриншот

Пользователи осуждают телеведущего за плохой вид, пишет Topnews.

Популярный телеведущий Андрей Малахов начал набирать вес, что связывают со слухами о ухудшении его здоровья. Причем в соцсетях лицо «Россия 1» выглядит презентабельно, а в аккаунтах Instargam других людей не совсем.

Так, известный композитор Игорь Крутой показал в соцсетях несколько кадров со съемочной площадки популярного шоу «Привет, Андей!». В объективе Крутого оказался и сам ведущий – Андрей Малахов. На видео Малахов не пытался даже застегнуть пиджак. Он с трудом натянул на себя рубашку, но и она могла из-за большого живота могла лопнуть.

Фото растолстевшего Андрея Малахова с выпирающим животом слили в Сеть

Некоторые пользователи в Сети удивились, что в таком неприглядном виде Малахова выпустили на съемочную площадку.

Другие отметили, что телеведущий может плохо выглядеть из-за ухудшения здоровья, о чем не сообщает никому.

Фото растолстевшего Андрея Малахова с выпирающим животом слили в Сеть

Вопросы вызывают у поклонников и сама смена имиджа Малахова. Под фотографиями телеведущего в Instargam появляются насмешки и язвительные комментарии. Сам Малахов на критику не отвечает, телеведущий занят на новогодних съемках.

НАВЕРХ
Back