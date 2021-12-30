Как встретишь, так и проведешь! Идеальная новогодняя ночь для знаков Зодиака

Овен

Если новогодняя ночь, окажется настолько традиционной, что «даже не интересно», то вы ни капли не расстроитесь. Семейный круг, предновогодняя суета по дому, ожидание гостей и внутренняя радость от всего происходящего — это отличный повод почувствовать себя снова «в режиме ожидания волшебства». Это мгновенно переносит в детство, где было так спокойно, беззаботно и тепло! Хорошего Нового года!

Телец

Не всегда мы получаем то, чего хотим. У Тельца велик шанс в этом году сохранить постоянство. Даже если в вашей голове «идеальная картинка по встрече Нового года» навязчиво мелькает в сознании, не стоит переживать раньше времени. Во-первых, вы знаете, что все лучшее происходит не запланировано, а во-вторых, нет повода для грусти. Тельцы те люди, кто благодаря своему таланту может создавать романтику и атмосферу из ниоткуда. И не забудьте предстать красивыми, ведь эта ночь особенная и все может быть!

Близнецы

Возможны некие препятствия на пути к вашей идеальной Новогодней ночи, однако, не стоит делать преждевременные выводы. Отличным вариантом будет провести эту ночь в кругу друзей и близких. Позвольте себе расслабиться, забыть о заботах и окунуться с головой в атмосферу праздника. Особое внимание стоит уделить столу, пусть он будет как никогда шикарен и разнообразен. Можно руководствоваться принципом «всего по чуть-чуть». И еще бы советовал, чтобы в эту ночь было максимально много света (будь то костер, гирлянды или фонарики).

Рак

Для вас всегда этот праздник был семейным, потому что стремились вы всегда к семье, домашнему очагу и балансу. Этот год не исключение. Дом для вас — как символ процветания, зовущий из года в год. Сохраните эту старую и добрую традицию. По возможности окружите себя единомышленниками, с которыми вам комфортно и по-домашнему уютно даже в спорах. Наличие подобной атмосферы даст вам необходимый заряд энергии, который важен в начале 2022 года.

Лев

Детский смех в эту Новогоднюю ночь — это очень хороший знак! Вы не одиноки, вам есть ради кого жить, и кто готов всегда протянуть свою руку помощи. Семейственность — вот то, что отличает вас от многих других. Вы создавали свой мир годами, а сейчас просто насладитесь тем, чего добились.

Дева

Если вы еще не встретили своего человека, то позвольте вашей идеальной новогодней ночи одарить вас надеждой на эту встречу, которая так важна для вас. Как, спросите вы… Загадайте именно сегодня это свое самое сокровенно желание!

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