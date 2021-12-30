Звезде сериала «ИП Пирогова» провели 10 операций

Валюшкина была замужем дважды. Первый ее брак был с преподавателем Леонидом Фоминым. Второй - с актером Александром Яцко. Вместе они прожили 20 лет, Елена родила двоих детей - Василия и Марию.

Оказывается, у актрисы было диагностировано бесплодие. Чтобы родить детей, она перенесла множество операций.

Валюшкина прошла сложное лечение и 4 раза делала ЭКО. Всего она перенесла 10 операций.

«У меня был диагноз - 100% бесплодие. Мне сделали очень много операций. Периодически пила таблетки, что-то колола. К сожалению, просто судьба», - сказала она в беседе с Борисом Корчевниковым.