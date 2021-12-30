55-летнюю Синди Кроуфорд в бикини раскритиковали в Сети
Комментаторы решили, что звезда выглядит слишком уж старой, передает Topnews.
Комментаторы решили, что звезда выглядит слишком уж старой, передает Topnews.
На кадрах 55-летняя модель отдыхает у моря в черном бикини, без косметики и с распущенными волосами. Как известно, в это время она проводила свой отпуск с семьей в Кабо-Сан-Лукасе.
Придирчивые комментаторы разнесли в пух и прах внешний вид звезды, решив, что лицо и тело модели выглядит куда старше ее 55 лет. Нашлись и такие, кто заметил, что в мире полно женщин, которые в возрасте за 50 лет выглядят куда лучше звезды подиумов всего мира. «Теперь понятно, как она выглядит на самом деле.
Все ее отретушированые снимки в Instagram — ложь», — припечатали Кроуфорд ценители прекрасного. Но защитники Синди заявили, что она в любом возрасте «женщина мечты» и что ее красоту невозможно испортить даже годам.