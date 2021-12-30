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55-летнюю Синди Кроуфорд в бикини раскритиковали в Сети

Синди Кроуфорд ФОТО: RW/MPI/Capital Pictures/RW/MPI/Capital Pictures

Комментаторы решили, что звезда выглядит слишком уж старой, передает Topnews.

Фотографии иконы подиума, модели Синди Кроуфорд с мексиканского пляжа попали в глянец. Издание Daily Mail опубликовало снимки и комментарии пользователей.

На кадрах 55-летняя модель отдыхает у моря в черном бикини, без косметики и с распущенными волосами. Как известно, в это время она проводила свой отпуск с семьей в Кабо-Сан-Лукасе.

ФОТО: daily mail

Придирчивые комментаторы разнесли в пух и прах внешний вид звезды, решив, что лицо и тело модели выглядит куда старше ее 55 лет. Нашлись и такие, кто заметил, что в мире полно женщин, которые в возрасте за 50 лет выглядят куда лучше звезды подиумов всего мира. «Теперь понятно, как она выглядит на самом деле.

Синди Кроуфорд ФОТО: daily mail

Все ее отретушированые снимки в Instagram — ложь», — припечатали Кроуфорд ценители прекрасного. Но защитники Синди заявили, что она в любом возрасте «женщина мечты» и что ее красоту невозможно испортить даже годам.

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