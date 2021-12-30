ВИДЕО! ⟩ Новогодний фильм от Лолиты и Ивлеевой собрал полмиллиона просмотров

В 45-минутном видео Лолита и Ивлеева играют двух подруг, которые обмениваются желаниями в новогодней суете, пишет TopNews.ru.

Подруги путают бокалы и выпивают шампанское с желаниями дуг друга. В итоге у Насти Ивлеевой есть муж и ребенок, а Лолита становится рокершей.

До наступления Нового года героини должны успеть повторить ритуал и снова обменяться желаниями.

«Да-да, это мой подарок каждому из вас! Очень хочется, чтобы этот небольшой фильм по-настоящему зарядил вас новогодним настроением», – написала в первом титре к фильму Настя Ивлеева.

Телеведущая отметила, что не стремится к «Оскару» и надеется, что фильм будут смотреть семьи. Так и получилось – зрители остались в восторге от новых образов блогера и похудевшей Лолиты.