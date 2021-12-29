Как правильно подготовить организм к новогоднему обжорству

Однако пир горой — не всегда означает, что праздник пройдет на «ура». Врач-эндокринолог Татьяна Филиппова в интервью 5-tv.ru дала некоторые советы, как не переесть и не омрачить затяжные каникулы плохим самочувствием.

Первая рекомендация врача — даже если вы опасаетесь переесть в новогоднюю ночь, не стоит отказываться от приготовления любимых и традиционных блюд. Однако желательно, чтобы оно было одно. Если же вы не хотите отказываться от готовки большого разнообразия салатов и вторых блюд, то рекомендуется снизить их калорийность. Сделать это можно легко, исключив из ингредиентов майонез. Вместо него эксперт советует использовать другие заправки.

В идеале это растительные масла для заправки салатов, либо же сметана или греческий йогурт, например,

— объясняет врач.

Горячие блюда также могут стать менее калорийными и более полезными за счет изменения способа приготовления. Эндокринолог советует отдавать предпочтение тушению, запеканию, отвариванию, приготовлению на гриле. Все, кроме жарки.

Также на столе должны присутствовать свежие овощи и зелень. И чем их будет больше, тем лучше.

И главное — чем раньше после новогодней ночи вы вернетесь к своему привычному рациону, тем организму будет легче пережить новогоднее веселье.

Продумайте утренние и дневные приемы пищи, чтобы к вечеру не было усиленного чувства голод,

— отметила медик.