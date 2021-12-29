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Как правильно подготовить организм к новогоднему обжорству

Друзья празднуют Новый год ФОТО: Shutterstock

Так уж повелось, Новый год мы привыкли отмечать с размахом. На праздничный стол хочется поставить, кажется, все и сразу: и закуски, и горячее, и салаты, и десерт, и, конечно, куда без разнообразия алкоголя.

Однако пир горой — не всегда означает, что праздник пройдет на «ура». Врач-эндокринолог Татьяна Филиппова в интервью 5-tv.ru дала некоторые советы, как не переесть и не омрачить затяжные каникулы плохим самочувствием.

Первая рекомендация врача — даже если вы опасаетесь переесть в новогоднюю ночь, не стоит отказываться от приготовления любимых и традиционных блюд. Однако желательно, чтобы оно было одно. Если же вы не хотите отказываться от готовки большого разнообразия салатов и вторых блюд, то рекомендуется снизить их калорийность. Сделать это можно легко, исключив из ингредиентов майонез. Вместо него эксперт советует использовать другие заправки.

В идеале это растительные масла для заправки салатов, либо же сметана или греческий йогурт, например,

— объясняет врач.

Горячие блюда также могут стать менее калорийными и более полезными за счет изменения способа приготовления. Эндокринолог советует отдавать предпочтение тушению, запеканию, отвариванию, приготовлению на гриле. Все, кроме жарки.

Также на столе должны присутствовать свежие овощи и зелень. И чем их будет больше, тем лучше.

И главное — чем раньше после новогодней ночи вы вернетесь к своему привычному рациону, тем организму будет легче пережить новогоднее веселье.

Продумайте утренние и дневные приемы пищи, чтобы к вечеру не было усиленного чувства голод,

— отметила медик.

Помните, праздник это не только поглощение огромного количества еды, но и всевозможные активности. Потому чаще выходите из-за стола, танцуйте, гуляйте на свежем воздухе. И ни в коем случае, почувствовав тяжесть в желудке, не устраивайте разгрузочных дней. Они после таких масштабных застолий могут сработать вовсе не так, как надо.

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