Как правильно подготовить организм к новогоднему обжорству

Однако пир горой — не всегда означает, что праздник пройдет на «ура». Врач-эндокринолог Татьяна Филиппова в интервью 5-tv.ru дала некоторые советы, как не переесть и не омрачить затяжные каникулы плохим самочувствием.
Первая рекомендация врача — даже если вы опасаетесь переесть в новогоднюю ночь, не стоит отказываться от приготовления любимых и традиционных блюд. Однако желательно, чтобы оно было одно. Если же вы не хотите отказываться от готовки большого разнообразия салатов и вторых блюд, то рекомендуется снизить их калорийность. Сделать это можно легко, исключив из ингредиентов майонез. Вместо него эксперт советует использовать другие заправки.
В идеале это растительные масла для заправки салатов, либо же сметана или греческий йогурт, например,
Горячие блюда также могут стать менее калорийными и более полезными за счет изменения способа приготовления. Эндокринолог советует отдавать предпочтение тушению, запеканию, отвариванию, приготовлению на гриле. Все, кроме жарки.
Также на столе должны присутствовать свежие овощи и зелень. И чем их будет больше, тем лучше.
И главное — чем раньше после новогодней ночи вы вернетесь к своему привычному рациону, тем организму будет легче пережить новогоднее веселье.
Продумайте утренние и дневные приемы пищи, чтобы к вечеру не было усиленного чувства голод,
Помните, праздник это не только поглощение огромного количества еды, но и всевозможные активности. Потому чаще выходите из-за стола, танцуйте, гуляйте на свежем воздухе. И ни в коем случае, почувствовав тяжесть в желудке, не устраивайте разгрузочных дней. Они после таких масштабных застолий могут сработать вовсе не так, как надо.