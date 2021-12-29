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ФОТО! ⟩ Эстонская спортсменка Грете Гриффин показала свое идеальное тело, утопая в объятиях мужа

Грете Гриффин (Шадейко) ФОТО: Instagram

Грете Гриффин, эстонская спортсменка, проживающая в Америке, вероятно, уже соскучилась по лету, опубликовав фото в бикини.

Она надела розовое бикини и утонула в объятиях своего мужа Роберта Гриффина III.

«Это навсегда», - написала Грета под фото. Ее муж Роберт с ней согласился: «В этом нет никаких сомнений».

Грете и Роберт познакомились в Instagram в январе 2016 года, когда американец еще был женат на Ребекке Лиддикоут, сообщает Postimees. В апреле спортсмен расстался с женой, а после развелся.

Грете и Роберт поженились через два года после знакомства, а в их семье подрастает двое детей.

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