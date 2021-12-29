ФОТО! ⟩ Эстонская спортсменка Грете Гриффин показала свое идеальное тело, утопая в объятиях мужа

Она надела розовое бикини и утонула в объятиях своего мужа Роберта Гриффина III.

«Это навсегда», - написала Грета под фото. Ее муж Роберт с ней согласился: «В этом нет никаких сомнений».

Грете и Роберт познакомились в Instagram в январе 2016 года, когда американец еще был женат на Ребекке Лиддикоут, сообщает Postimees. В апреле спортсмен расстался с женой, а после развелся.