ФОТО! ⟩ Эстонская спортсменка Грете Гриффин показала свое идеальное тело, утопая в объятиях мужа
Грете Гриффин, эстонская спортсменка, проживающая в Америке, вероятно, уже соскучилась по лету, опубликовав фото в бикини.
Грете Гриффин, эстонская спортсменка, проживающая в Америке, вероятно, уже соскучилась по лету, опубликовав фото в бикини.
Она надела розовое бикини и утонула в объятиях своего мужа Роберта Гриффина III.
«Это навсегда», - написала Грета под фото. Ее муж Роберт с ней согласился: «В этом нет никаких сомнений».
Грете и Роберт познакомились в Instagram в январе 2016 года, когда американец еще был женат на Ребекке Лиддикоут, сообщает Postimees. В апреле спортсмен расстался с женой, а после развелся.
Грете и Роберт поженились через два года после знакомства, а в их семье подрастает двое детей.