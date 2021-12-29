Вот как бывает: предполагаемый любовник жены Лепса бывал в доме певца

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Этот кадр сделан на Рождество, мы вместе отмечали в том году. Примерно с тех пор мы и знакомы, то есть, не так давно. Случайно оказались в одной компании, нас познакомили общие друзья,

— сказал предполагаемый любовник Шаплыковой.

Впрочем, более подробно Савчук говорить о своих отношениях с Лепсом и Шаплыковой отказался. Он старается избегать лишнего внимания, к тому же, после появившихся слухов о его романе соцсети манекенщика наводнили хейтеры, и ему пришлось закрыть доступ к аккаунту.

Давайте пока всю эту историю поставим на паузу. Не хочу ее касаться,

— отметил Савчук в беседе с Woman.ru.

О возможной связи Анны с голубоглазым блондином заговорили на днях. Блогер Антон Суворкин рассказал, что незадолго до развода Шаплыкова отдыхала с друзьями на Мальдивах — в компании был и тот самый Савчук.

О молодом мужчине известно немногое. Ему 38 лет, хотя в анкетах он указывает другой возраст — 31 год. Савчук позиционирует себя как модель и актер, успел посотрудничать со звездами российской эстрады: Сергеем Зверевым, Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным.