Гороскоп на 29 декабря для всех знаков Зодиака

Не бойтесь возвращаться к обдумыванию вопросов, возникших в далеком прошлом – сейчас есть возможность получить на них ответы.

У многих сильно стремление к романтике, сильным переживаниям, бурным страстям. Однако следует соблюдать осторожность: новые увлечения могут оказаться опасными и имеющими весьма неприятные последствия, пишет Dvorec.ru.

Овен

Хотя желание действовать активно и решительно в этот день выражено не так ярко, как это обычно свойственно Овнам, заниматься делами все-таки стоит. Не упустите возможность напомнить о себе людям, с которыми вас связывают профессиональные отношения: сегодня можно договориться о будущем сотрудничестве. Кроме того, день подходит для решения финансовых вопросов.

Стоит отложить поездки, которые не были запланированы заранее. Вообще, этот день лучше провести в привычной обстановке, в кругу близких людей. Те, кто экспериментирует с имиджем, должны быть очень осторожны – отказ от привычного стиля может серьезно испортить настроение.

Телец

Спокойный, в меру плодотворный и удачный день. Ваша задача – поставить перед собой реальные цели и решить, стоит ли стремиться к их немедленному решению. Стремление закончить важные дела до Нового года может оказаться пагубным: спешка – никудышный помощник и отвратительный советчик. Желательно проявлять осмотрительность, когда речь идет о финансах. Велик соблазн приобрести вещи, качество которых сомнительно, а цена высока.

День отлично подходит для общения с родственниками, налаживания семейных отношений. Воспользуйтесь случаем провести свободное время с членами семьи, посетить вместе с ними какое-то интересное и увлекательное мероприятие.

Близнецы

День будет удачным для тех, кто планирует посвятить его не делам и профессиональным заботам, а отдыху и развлечениям. Удаются на славу развлекательные поездки, можно прекрасно провести время на разнообразных увеселительных мероприятиях, неформальное общение с коллегами и деловыми партнерами будет весьма приятным. Не исключены проблемы финансового характера, лучше не делать крупных покупок, не тратить больших сумм.

Навести порядок в семейных делах охотно помогут родственники, отношения с ними будут хорошими. Ссоры маловероятны. Вы найдете способ порадовать любимого человека, поднять настроение ему и себе. Оригинальные идеи позволят завязать новые знакомства.

Рак

Потребуют внимания профессиональные проблемы, решение их окажется не столь легким делом, как вам хотелось бы. При этом желательно не перетруждаться – ваш жизненный потенциал невысок, есть вероятность недомоганий. Это не самый подходящий день для активного отдыха и занятий спортом: результаты вряд ли окажутся впечатляющими, да и сам процесс не доставит большого удовольствия.

Хорошо пройдут встречи с родственниками, полезными окажутся советы представителей старшего поколения. Встречи с друзьями вас порадуют, но от посещения вечеринок и прочих затягивающихся допоздна мероприятий лучше отказаться. В сфере романтических отношений проявляется умеренное влияние позитивных тенденций, от необдуманных поступков следует воздержаться.

Лев