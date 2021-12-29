ШОК! ⟩ Чтобы стать «черным инопланетянином» итальянец отрезает себе органы
Губы, нос и пальцы показались ему лишними: инопланетяне такого не носят. Так, 33-летний Энтони Лоффредо называет себя чёрным инопланетянином, передает Topnews.ru.
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Губы, нос и пальцы показались ему лишними: инопланетяне такого не носят. Так, 33-летний Энтони Лоффредо называет себя чёрным инопланетянином, передает Topnews.ru.
Чтобы соответствовать своей новоприобретенной инопланетной сущности, он решил полностью изменить свое тело, перенеся множество косметических и хирургических операций.
Парень не боится ложиться под нож хирурга: черный инопланетянин должен выглядеть соответствующим образом, никак не напоминая земного человека. Ради этого он решился на очередную модификацию – удалить себе пальцы.
В ходе операции Энтони лишился мизинца и безымянного пальца на левой руке, заявив, что так обретает душевный покой.
Снимками с процессом и результатом парень поделился в своём Instagram, где множество сочувствующих пользователей наблюдают за его преображением.
Еще совсем недавно Энтони был обычным мускулистым «землянином», работал охранником и демонстрировал девушкам свой эффектный нос с горбинкой.
Однако, для достижения инопланетного идеала, он отрезал нос, уши, губу, разрезал надвое язык и поместил имплантаты под кожу. А белки глаз и почти все тело покрасил в черный цвет.
«Черный инопланетянин» не только наметил себе необычную жизнь, он также заранее позаботился и о собственной смерти: ведь земные похороны это так скучно!
Согласно его воле, после смерти он должен быть кремирован и отправлен в космос, чтобы парень «вернулся туда, откуда пришел».