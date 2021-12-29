ШОК! ⟩ Чтобы стать «черным инопланетянином» итальянец отрезает себе органы

Чтобы соответствовать своей новоприобретенной инопланетной сущности, он решил полностью изменить свое тело, перенеся множество косметических и хирургических операций.

Парень не боится ложиться под нож хирурга: черный инопланетянин должен выглядеть соответствующим образом, никак не напоминая земного человека. Ради этого он решился на очередную модификацию – удалить себе пальцы.

В ходе операции Энтони лишился мизинца и безымянного пальца на левой руке, заявив, что так обретает душевный покой.

Снимками с процессом и результатом парень поделился в своём Instagram, где множество сочувствующих пользователей наблюдают за его преображением.

Еще совсем недавно Энтони был обычным мускулистым «землянином», работал охранником и демонстрировал девушкам свой эффектный нос с горбинкой.

Однако, для достижения инопланетного идеала, он отрезал нос, уши, губу, разрезал надвое язык и поместил имплантаты под кожу. А белки глаз и почти все тело покрасил в черный цвет.

«Черный инопланетянин» не только наметил себе необычную жизнь, он также заранее позаботился и о собственной смерти: ведь земные похороны это так скучно!