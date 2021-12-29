В КАКОЙ СТРАНЕ МЫ ЖИВЕМ? ⟩ Посетитель выставки «Мир великанов» не может понять, почему фигуры говорят на иностранном языке
Недавно мы писали о том, что 17 декабря на Таллиннском певческом поле открылся уникальный парк великанов.
Недавно мы писали о том, что 17 декабря на Таллиннском певческом поле открылся уникальный парк великанов.
В редакцию обратился озадаченный читатель, который недавно посетил выставку «Мир великанов» вместе с семьей. Мужчина недоумевает, почему на выставке многие надписи на украинском или английских языках, а одна из фигур вообще разговаривает на украинском языке с французским акцентом. «В какой стране мы живем?» – задается вопросом глава семейства.
Напомним, что героев тематического парка специально озвучивали известные жители Эстонии: Анне Вески, Мерле Пальмисте, Кристьян Люйс и другие.
Организатор мероприятия пока не ответил на наш вопрос. Комментарий будет добавлен при первой же возможности.
На певческом поле также работает большой парк Тиволи из Чехии и улица еды. Дети могут покататься на пони. Каждый день посетителей фестиваля ждет концертная программа.
Билет на четырех человек стоит 45,90 евро, обычный билет – 14,90 евро, детский до 8 лет – 11,90 евро.
Тематический парк «Мир Великанов» открылся 17 декабря 2021 и будет работать 2022 каждую пятницу (17:00-21:00), субботу и воскресенье (14:00-21:00) до 30 января.