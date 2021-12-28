ФОТО ⟩ Бизнесмены Март Хабер и Тайво Пиллер вместе с детьми проводят конец года под палящим солнцем
Владельцы фирмы ShiShi Март Хабер и Тайво Пиллер вместе с детьми проводят конец уходящего года под солнцем Флориды.
Владельцы фирмы ShiShi Март Хабер и Тайво Пиллер вместе с детьми проводят конец уходящего года под солнцем Флориды.
Бизнесмен Март Хабер поделился в Instagram великолепными фотографиями из Флориды, где семья наслаждается последними днями года. На снимках близнецы пары Хильда и Хуберт весело играют в прятки.
Веселые близняшки не упускают возможности насладиться водными развлечениями!
Хабер и Пиллер прожили вместе более 20 лет. В 1998 году они основали компанию ShiShi, занимающуюся продажей аксессуаров для интерьера. Годовой оборот фирмы составляет несколько миллионов евро.
В октябре 2018 года с помощью суррогатной матери у пары родились близнецы Хильда и Хуберт. Детей выносила 32-летняя американка Мелисса, которая работает зубным техником и замужем за офицером полиции. У них также есть две дочери.
Еще до рождения детей американский юрист посоветовал мужчинам пожениться. Хабер и Пиллер зарегистрировали свой брак 30 мая 2018 года.